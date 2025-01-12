https://crimea.ria.ru/20250112/armiya-rossii-osvobodila-kalinovo-v-kharkovskoy-oblasti-i-yantarnoe-v-dnr-1143261095.html
Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T12:07
2025-01-12T12:07
2025-01-12T12:11
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армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крыма. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Также войска "Запада" освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области.За неделю российские военные освободили населенные пункты Надия в Луганской Народной Республике, а также Даченское и Курахово в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери ВСУ – данные за неделюУкраину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта
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новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), новости
Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
ВС России освободили населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
12:07 12.01.2025 (обновлено: 12:11 12.01.2025)