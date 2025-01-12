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Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T12:07
2025-01-12T12:11
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крыма. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Также войска "Запада" освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области.За неделю российские военные освободили населенные пункты Надия в Луганской Народной Республике, а также Даченское и Курахово в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери ВСУ – данные за неделюУкраину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта
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новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), новости
Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР

ВС России освободили населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР

12:07 12.01.2025 (обновлено: 12:11 12.01.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов
Боевая работа танкистов - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крыма. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Также войска "Запада" освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области.
За неделю российские военные освободили населенные пункты Надия в Луганской Народной Республике, а также Даченское и Курахово в ДНР.
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