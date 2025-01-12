https://crimea.ria.ru/20250112/armiya-rossii-osvobodila-kalinovo-v-kharkovskoy-oblasti-i-yantarnoe-v-dnr-1143261095.html

Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР

Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T12:07

2025-01-12T12:07

2025-01-12T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крыма. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Также войска "Запада" освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области.За неделю российские военные освободили населенные пункты Надия в Луганской Народной Республике, а также Даченское и Курахово в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери ВСУ – данные за неделюУкраину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта

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2025

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новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), новости