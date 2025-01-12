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Удары по Украине: где разрушены военные объекты - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Удары по Украине: где разрушены военные объекты
Удары по Украине: где разрушены военные объекты - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Удары по Украине: где разрушены военные объекты
По нескольким объектам в трех украинских областях, а так же одному в Запорожской области нанесены удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T07:21
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хмельницкая область
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полтавская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. По нескольким объектам в трех украинских областях, а так же одному в Запорожской области нанесены удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По словам Лебедева, удары пришлись и по району полтавского города Хорол, где ВСУ ремонтируют военную технику и производят беспилотники. Целями атаки также стали склады железнодорожной станции и топливные резервуары в Староконстантинове в Хмельницкой области.Помимо этого под удар попал пригород Запорожья, где находится используемый украинскими военными аэродром.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в КиевеВзрывы прогремели в Киеве"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ
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хмельницкая область, сумская область, полтавская область, вооруженные силы россии, новости сво, новости, украина
Удары по Украине: где разрушены военные объекты

ВС РФ ударили по военным объектам в разных областях Украины

07:21 12.01.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. По нескольким объектам в трех украинских областях, а так же одному в Запорожской области нанесены удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело в город Шостка Сумской области в районе восьми вечера. Пишут люди, что взрыв в направлении таможенных складов, возле бывшего Шосткинского завода химических реактивов, который был развален и разворован при "незалежности", но помещения остались", — сказал он.
По словам Лебедева, удары пришлись и по району полтавского города Хорол, где ВСУ ремонтируют военную технику и производят беспилотники. Целями атаки также стали склады железнодорожной станции и топливные резервуары в Староконстантинове в Хмельницкой области.
Помимо этого под удар попал пригород Запорожья, где находится используемый украинскими военными аэродром.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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