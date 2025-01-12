https://crimea.ria.ru/20250112/udary-po-ukraine-gde-razrusheny-voennye-obekty--1143258491.html

Удары по Украине: где разрушены военные объекты

Удары по Украине: где разрушены военные объекты - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Удары по Украине: где разрушены военные объекты

По нескольким объектам в трех украинских областях, а так же одному в Запорожской области нанесены удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T07:21

2025-01-12T07:21

2025-01-12T07:21

хмельницкая область

сумская область

полтавская область

вооруженные силы россии

новости сво

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. По нескольким объектам в трех украинских областях, а так же одному в Запорожской области нанесены удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По словам Лебедева, удары пришлись и по району полтавского города Хорол, где ВСУ ремонтируют военную технику и производят беспилотники. Целями атаки также стали склады железнодорожной станции и топливные резервуары в Староконстантинове в Хмельницкой области.Помимо этого под удар попал пригород Запорожья, где находится используемый украинскими военными аэродром.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в КиевеВзрывы прогремели в Киеве"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ

https://crimea.ria.ru/20250111/moschnye-vzryvy-progremeli-na-ukraine-1143248896.html

хмельницкая область

сумская область

полтавская область

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хмельницкая область, сумская область, полтавская область, вооруженные силы россии, новости сво, новости, украина