https://crimea.ria.ru/20241224/polnotsennyy-zlodey-chto-zelenskiy-pokazal-miru-vypadom-v-adres-fitso-1142875313.html

"Полноценный злодей": что Зеленский показал миру выпадом в адрес Фицо

"Полноценный злодей": что Зеленский показал миру выпадом в адрес Фицо - РИА Новости Крым, 24.12.2024

"Полноценный злодей": что Зеленский показал миру выпадом в адрес Фицо

Украиной управляет взращенный коллективным западом преступный и агрессивный политический класс, от которого страдают не только украинцы и россияне, но теперь и... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T12:35

2024-12-24T12:35

2024-12-24T15:12

радио "спутник в крыму"

украина

владимир зеленский

роберт фицо

в мире

политика

европа

коллективный запад

мнения

владимир киреев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Украиной управляет взращенный коллективным западом преступный и агрессивный политический класс, от которого страдают не только украинцы и россияне, но теперь и европейцы, и граждане других стран мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев, подчеркнув, что недавний выпад Владимира Зеленского в адрес премьера Словакии Роберта Фицо сбрасывает маски.Владимир Зеленский накануне опубликовал пост, в котором в хамском тоне обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в том, что тот посетил в Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу поставок газа, транзит которого Украина отказалась предоставить со следующего года. При этом заявил, что Фицо ради скидок на энергоресурсы платит России теневыми схемами и суверенитетом страны, призвав словацких правоохранителей и спецслужбы этим заинтересоваться.По словам Киреева, правоохранителям и спецслужбам не только Словакии, но и других стан Европы и мира давно пора заинтересоваться самим Зеленским, который возглавляет взращенный еще до него на Украине преступный и агрессивный политический класс.И дело не только в конфликте с Россией, который уверенно поддерживается Киевом, заметил он. Ради наживы и власти этот режим, не стесняясь, разворовывает военные бюджеты, распродает ресурсы по теневым схемам и обрушивает всю экономику, подтягивая следом экономики других государств, отметил эксперт.Все это может быть неизвестно простым жителями западных стран, но не является откровением для ведущих политиков государств, которые выбрали своей стратегией противостояние с Россией, убежден эксперт."Они используют Украину, ее локальную политическую систему, потому что она совпала с их интересами – была готова выступить агрессором против России, и Запад к ней подключился. Но весь комплекс намерений и средств сложился здесь задолго до 2014 года и связей с США, Британией и прочими", – подчеркнул эксперт.К сегодняшнему дню европейцы сами являются жертвой преступников в Киеве, но "вынуждены терпеть, потому что уже не могут выйти из трека противостояния с РФ, где Украина является значимым элементом", считает Киреев.Дерзкий выпад Зеленского в адрес Фицо – очередное доказательство того, кто скрывается за образом "демократических борцов за свободу и защитников прав угнетенных" на Украине, где все противоречит ценностям, которые на Западе якобы защищают, заключил эксперт.Как сообщил сам премьер Словакии Роберт Фицо по итогам визита в Москву, с президентом России Владимиром Путиным они обсудили ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также поставки газа в Европу и отношения между РФ и Словакией. В частности, речь шла о мероприятиях, посвященных 80-летиию окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, где, как подчеркнул Фицо, решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР.Фицо заявил, что его визит в Россию и встреча с Путиным – впервые за восемь лет – стал реакцией на слова Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину.Ранее Фицо сообщал, что Зеленский предлагал ему взятку в размере 500 млн евро в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО, но он отказался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогнозЗеленский делает все для срыва "любых мирных инициатив" – Небензя"Добро пожаловать, Дональд" - зачем Зеленский провоцирует Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, роберт фицо, в мире, политика, европа, коллективный запад, мнения, владимир киреев