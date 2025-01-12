https://crimea.ria.ru/20250112/razvozhaev-nazval-odnu-iz-glavnykh-slozhnostey-v-borbe-s-mazutom-1143268362.html

Развожаев назвал одну из главных сложностей в борьбе с мазутом

Развожаев назвал одну из главных сложностей в борьбе с мазутом - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Развожаев назвал одну из главных сложностей в борьбе с мазутом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал одним из самых сложных видов работ при очистке береговой линии от мазута вывоз мешков с загрязненным грунтом... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T17:31

2025-01-12T17:31

2025-01-12T17:36

михаил развожаев

севастополь

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал одним из самых сложных видов работ при очистке береговой линии от мазута вывоз мешков с загрязненным грунтом морем с труднодоступных пляжей.По данным МЧС, в Севастополе в воскресенье, 12 января, в течение дня фиксировался северный ветер 7–12 м/с. В этих условиях, по словам губернатора, для вывоза с пляжей замазученного грунта, собранного в мешки, сегодня удалось использовать катер.С его помощью спасательная служба Севастополя перевезла в общей сложности 110 мешков: 60 – с пляжа "Баунти" и 50 – с пляжа "Царский", оба они расположены в районе мыса Фиолент.Ранее заместитель начальника по оперативной работе Спасательной службы Севастополя Сергей Струков рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что мешки с загрязненным грунтом собираются до веса 10 –15 килограммов максимум, чтобы потом их было удобно грузить в лодки, на которых все вывозится в Балаклаву. Там, по словам Струкова, их забирает организация, которая занимается конкретно утилизацией отходов."Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута>>Ранее Развожаев сообщил, что за пятницу, 10 января, с пляжа "Звездный берег" в курортном поселке Орловка и пляжа "Парк Победы" суммарно вывезли для утилизации 5,4 тонны загрязненного мазутом грунта. А в субботу, 11 января, только с пляжей Качи на Северной стороне Севастополя его вывезли почти полтонны. За все время работ на разных участках береговой линии города вывезено уже 148,63 тонны замазученного грунта.Помимо уже привычного сбора загрязненного грунта, на пляжах стали растягивать сетки для сбора мазута. По словам губернатора, спасательная служба закупила около 700 метров такой сетки, и, если метод покажет актуальность и эффективность, приобретет больше.Также в Севастополе устанавливают боновые заграждения для защиты птиц>>.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение сутокСитуация с мазутом в Херсонской области - что происходит

https://crimea.ria.ru/20250112/spasti-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-v-krymu-mozhet-poyavitsya-novyy-park-1143266338.html

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, экология, новости, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море