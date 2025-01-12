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Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе
Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе
В Крыму на неделе ожидаются заморозки с дождями и снегом и гололедица, самыми ненастными днями обещают стать вторник и среда. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T19:42
2025-01-12T19:42
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
прогноз
новости крыма
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В Крыму ожидаются заморозки со снегом и гололедица – ФОБОС
В Крыму ожидаются заморозки со снегом и гололедица – ФОБОС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе ожидаются заморозки с дождями и снегом и гололедица, самыми ненастными днями обещают стать вторник и среда. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, погоду в Крыму на неделе определит активная циклоническая деятельность, будет наблюдаться много облаков. Так что без осадков не обойдется, хоть они и не будут такими интенсивными, как на выходных: в день выпадет до 1-3 мм.Днем столбики термометров покажут не более 0…+5, максимум +1…+6, на побережье может быть на градус-два потеплее, добавил он."То есть неделя будет ненастной. Тем не менее это в рамках климатических норм, которые положены для середины зимы", – отметил синоптик.Пик холода, когда температура будет решительно уходить в минус, по словам Тишковца, придется на вторник и среду. Учитывая, что осадки в эти дни ожидаются в смешанной фазе, на крымских дорогах местами может быть скользко к утру, отметил специалист.Он отметил, что гололедица – единственное опасное явление, которое заслуживает внимания в ближайшие семь дней. В остальном никаких "камней с неба" от погоды в Крыму ждать не надо: бурь и ураганных ветров не будет."Ветры сначала северо-восточных румбов. Потом, как только Крым окажется в теплом секторе атмосферного вихря и станет чуть потеплее на градус-другой, развернутся на юго-западные. Они будут плотные, 5-10 метров в секунду, с порывами, но не будут достигать штормовых значений", – подытожил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причинаВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, прогноз, новости крыма
Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе

В Крыму ожидаются заморозки со снегом и гололедица – ФОБОС

19:42 12.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯнварский снегопад в Симферополе
Январский снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе ожидаются заморозки с дождями и снегом и гололедица, самыми ненастными днями обещают стать вторник и среда. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В Крыму ожидаются заморозки со снегом и гололедица – ФОБОС
19:42
По словам Тишковца, погоду в Крыму на неделе определит активная циклоническая деятельность, будет наблюдаться много облаков. Так что без осадков не обойдется, хоть они и не будут такими интенсивными, как на выходных: в день выпадет до 1-3 мм.
"То есть это типичная крымская зима: пасмурное небо, осадки в смешанной фазе в ночные часы. Температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, причем уже с вероятностью заморозков до -2 градусов", – сказал Тишковец.
Днем столбики термометров покажут не более 0…+5, максимум +1…+6, на побережье может быть на градус-два потеплее, добавил он.
"То есть неделя будет ненастной. Тем не менее это в рамках климатических норм, которые положены для середины зимы", – отметил синоптик.
Пик холода, когда температура будет решительно уходить в минус, по словам Тишковца, придется на вторник и среду. Учитывая, что осадки в эти дни ожидаются в смешанной фазе, на крымских дорогах местами может быть скользко к утру, отметил специалист.
"Осадки в смешанном агрегатном состоянии – это всегда вероятность образования наледи, И она будет формироваться на дорогах после снежно-водяной каши. Поэтому крымчанам нужно быть поаккуратнее – и пешеходам, и автомобилистам", – предупредил эксперт.
Он отметил, что гололедица – единственное опасное явление, которое заслуживает внимания в ближайшие семь дней. В остальном никаких "камней с неба" от погоды в Крыму ждать не надо: бурь и ураганных ветров не будет.
"Ветры сначала северо-восточных румбов. Потом, как только Крым окажется в теплом секторе атмосферного вихря и станет чуть потеплее на градус-другой, развернутся на юго-западные. Они будут плотные, 5-10 метров в секунду, с порывами, но не будут достигать штормовых значений", – подытожил Тишковец.
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