https://crimea.ria.ru/20250112/moroz-so-snegom-i-gololeditsa-kogda-zhdat-pik-kholoda-v-krymu-na-nedele-1143234689.html

Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе

Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе

В Крыму на неделе ожидаются заморозки с дождями и снегом и гололедица, самыми ненастными днями обещают стать вторник и среда. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T19:42

2025-01-12T19:42

2025-01-12T19:42

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

прогноз

новости крыма

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В Крыму ожидаются заморозки со снегом и гололедица – ФОБОС В Крыму ожидаются заморозки со снегом и гололедица – ФОБОС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе ожидаются заморозки с дождями и снегом и гололедица, самыми ненастными днями обещают стать вторник и среда. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, погоду в Крыму на неделе определит активная циклоническая деятельность, будет наблюдаться много облаков. Так что без осадков не обойдется, хоть они и не будут такими интенсивными, как на выходных: в день выпадет до 1-3 мм.Днем столбики термометров покажут не более 0…+5, максимум +1…+6, на побережье может быть на градус-два потеплее, добавил он."То есть неделя будет ненастной. Тем не менее это в рамках климатических норм, которые положены для середины зимы", – отметил синоптик.Пик холода, когда температура будет решительно уходить в минус, по словам Тишковца, придется на вторник и среду. Учитывая, что осадки в эти дни ожидаются в смешанной фазе, на крымских дорогах местами может быть скользко к утру, отметил специалист.Он отметил, что гололедица – единственное опасное явление, которое заслуживает внимания в ближайшие семь дней. В остальном никаких "камней с неба" от погоды в Крыму ждать не надо: бурь и ураганных ветров не будет."Ветры сначала северо-восточных румбов. Потом, как только Крым окажется в теплом секторе атмосферного вихря и станет чуть потеплее на градус-другой, развернутся на юго-западные. Они будут плотные, 5-10 метров в секунду, с порывами, но не будут достигать штормовых значений", – подытожил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причинаВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь

https://crimea.ria.ru/20250109/temperatura-vyshe-normy-v-krymu-menyaetsya-klimat-1143184173.html

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