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Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии

Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии

В Феодосии на камнях на нескольких пляжах обнаружены пятна мазута. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T18:01

2025-01-12T18:01

2025-01-12T18:01

феодосия

новости крыма

игорь ткаченко

происшествия

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии на камнях на нескольких пляжах обнаружены пятна мазута. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.И рассказал, что созданы 39 мониторинговых групп, за которыми закреплены определенные участки береговой линии.И подчеркнул, что загрязнения оперативно убраны. На остальной территории береговой линии загрязнений не выявлено.Накануне Коктебельского залива были обнаружены единичные выбросы мазута.В субботу в Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС после обнаружения пятен мазута.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для мониторинга ситуации у полуострова привлекут дроны и маломерные суда.10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Дорогу к месту утечки мазута с танкера начнут делать в течение суток. Разлившийся мазут собирает с поверхности воды специализированная самоходная баржа "Пикник" с установленным крановым оборудованием и грейфером. Операцию проводит Росморречфлот.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазутаКонтроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, игорь ткаченко, происшествия, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море