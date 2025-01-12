Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии
В Феодосии пятна мазута нашли на нескольких пляжах
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоТочечные пятна нефтепродуктов на камнях пляжах в Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии на камнях на нескольких пляжах обнаружены пятна мазута. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.
И рассказал, что созданы 39 мониторинговых групп, за которыми закреплены определенные участки береговой линии.
"Сегодня по результатам утреннего и вечернего обхода были выявлены точечные пятна нефтепродуктов на камнях пляжа у горы Васюковка, Агатовом пляже в Орджоникидзе", – перечислил Ткаченко.
И подчеркнул, что загрязнения оперативно убраны. На остальной территории береговой линии загрязнений не выявлено.
Накануне Коктебельского залива были обнаружены единичные выбросы мазута.
В субботу в Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС после обнаружения пятен мазута.
Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для мониторинга ситуации у полуострова привлекут дроны и маломерные суда.
10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Дорогу к месту утечки мазута с танкера начнут делать в течение суток. Разлившийся мазут собирает с поверхности воды специализированная самоходная баржа "Пикник" с установленным крановым оборудованием и грейфером. Операцию проводит Росморречфлот.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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