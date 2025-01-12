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Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии
Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии
В Феодосии на камнях на нескольких пляжах обнаружены пятна мазута. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T18:01
2025-01-12T18:01
феодосия
новости крыма
игорь ткаченко
происшествия
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии на камнях на нескольких пляжах обнаружены пятна мазута. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.И рассказал, что созданы 39 мониторинговых групп, за которыми закреплены определенные участки береговой линии.И подчеркнул, что загрязнения оперативно убраны. На остальной территории береговой линии загрязнений не выявлено.Накануне Коктебельского залива были обнаружены единичные выбросы мазута.В субботу в Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС после обнаружения пятен мазута.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для мониторинга ситуации у полуострова привлекут дроны и маломерные суда.10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Дорогу к месту утечки мазута с танкера начнут делать в течение суток. Разлившийся мазут собирает с поверхности воды специализированная самоходная баржа "Пикник" с установленным крановым оборудованием и грейфером. Операцию проводит Росморречфлот.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазутаКонтроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
феодосия, новости крыма, игорь ткаченко, происшествия, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии

В Феодосии пятна мазута нашли на нескольких пляжах

18:01 12.01.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоТочечные пятна нефтепродуктов на камнях пляжах в Феодосии
Точечные пятна нефтепродуктов на камнях пляжах в Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии на камнях на нескольких пляжах обнаружены пятна мазута. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.
И рассказал, что созданы 39 мониторинговых групп, за которыми закреплены определенные участки береговой линии.
"Сегодня по результатам утреннего и вечернего обхода были выявлены точечные пятна нефтепродуктов на камнях пляжа у горы Васюковка, Агатовом пляже в Орджоникидзе", – перечислил Ткаченко.
И подчеркнул, что загрязнения оперативно убраны. На остальной территории береговой линии загрязнений не выявлено.
Накануне Коктебельского залива были обнаружены единичные выбросы мазута.
В субботу в Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС после обнаружения пятен мазута.
Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для мониторинга ситуации у полуострова привлекут дроны и маломерные суда.
10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Дорогу к месту утечки мазута с танкера начнут делать в течение суток. Разлившийся мазут собирает с поверхности воды специализированная самоходная баржа "Пикник" с установленным крановым оборудованием и грейфером. Операцию проводит Росморречфлот.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом
 
ФеодосияНовости КрымаИгорь ТкаченкоПроисшествияЭкологияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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Заголовок открываемого материала
18:01Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии
17:31Развожаев назвал одну из главных сложностей в борьбе с мазутом
17:04Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк
16:21Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию
16:07Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"
15:37Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди
15:02Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток
14:33Штормовое предупреждение из-за сильного снега объявлено на Кубани
14:13Крымский мост открыт
14:02Крымский мост закрыт - движение приостановлено
13:55Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков
13:31Армия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
13:15Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
13:06Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Брянской области
12:37Серия землетрясений в Сочи - ждать ли в Крыму подземных толчков
12:20Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит
12:07Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
11:53Почти 150 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе
11:19Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29
10:35"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры
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