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ВСУ теряют в Курской области сотни боевиков – данные за сутки

ВСУ теряют в Курской области сотни боевиков – данные за сутки - РИА Новости Крым, 23.09.2024

ВСУ теряют в Курской области сотни боевиков – данные за сутки

Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 340 боевиков, один из них взят в плен. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T15:31

2024-09-23T15:31

2024-09-23T15:31

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки в Курской области составили более 340 боевиков, один из них взят в плен. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в понедельник.По данным Минобороны, бойцы группы "Север" продолжили наступление, отразили попытки атак противника в направлении Малой Локни и Плехово, в результате чего ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными. До 30 боевиков, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля ликвидированы в двух безуспешных попытках противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении Нового Пути.Также российские военные поразили сколпления живой силы врага в районах Горнали, Гончаровки, Куриловки, Косицы, Кругленького, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Мелового, Малой Обуховки, Медвежьего, Мирного, Нового Пути, Новоивановки, Плехово, Русского Поречного, Толстого Луга и Черкасской Конопельки. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены сосредоточения противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 16400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России – МоскальковаВ Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августаБоевики создают концлагеря в Курской области – МИД России

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу