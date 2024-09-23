https://crimea.ria.ru/20240923/krymskiy-most-seychas-ochered-za-chas-vyrosla-v-tri-raza-1140545559.html

Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза

Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза

Очередь на Крымском мосту за час со стороны Тамани увеличились более чем в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T15:20

2024-09-23T15:20

2024-09-23T15:21

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за час со стороны Тамани увеличились более чем в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Час назад проезда через Керченский пролив со стороны Кубани ожидали 73 авто.Два часа назад в очереди со стороны материка находились 35 транспортных средств.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край