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Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту за час со стороны Тамани увеличились более чем в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T15:20
2024-09-23T15:21
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за час со стороны Тамани увеличились более чем в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Час назад проезда через Керченский пролив со стороны Кубани ожидали 73 авто.Два часа назад в очереди со стороны материка находились 35 транспортных средств.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза

Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час

15:20 23.09.2024 (обновлено: 15:21 23.09.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за час со стороны Тамани увеличились более чем в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

"По состоянию на 15:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 243 транспортных средства. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.

Час назад проезда через Керченский пролив со стороны Кубани ожидали 73 авто.
Два часа назад в очереди со стороны материка находились 35 транспортных средств.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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Ситуация на дорогах КрымаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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