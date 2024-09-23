https://crimea.ria.ru/20240923/krymskiy-most-seychas-ochered-za-chas-vyrosla-v-tri-raza-1140545559.html
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту за час со стороны Тамани увеличились более чем в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T15:20
2024-09-23T15:20
2024-09-23T15:21
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за час со стороны Тамани увеличились более чем в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Час назад проезда через Керченский пролив со стороны Кубани ожидали 73 авто.Два часа назад в очереди со стороны материка находились 35 транспортных средств.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_256:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a94d1cf466302d5ea1647699bf8167f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: очередь за час выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час
15:20 23.09.2024 (обновлено: 15:21 23.09.2024)