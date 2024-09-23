https://crimea.ria.ru/20240923/uchenik-ranil-odnoklassnikov-v-shkole-irkutskoy-oblasti-1140540713.html

Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской области

Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской области - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской области

Ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в одной из школ Иркутской области, возбуждены дела о покушении на убийство и халатности, сообщило управление РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T12:29

2024-09-23T12:29

2024-09-23T12:41

иркутская область

школа

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

покушение

дети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в одной из школ Иркутской области, возбуждены дела о покушении на убийство и халатности, сообщило управление СК по региону.В МВД Иркутской области уточняют, что в дежурную часть полиции в понедельник утром поступило сообщение, что 13-летний ученик школы в поселке Балаганск причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке. Также незначительные телесные повреждения он нанес другим учащимся. 8-классника задержал персонал школы и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы. По информации Следкома, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. "В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений", - отмечают в СК Иркутской области. По информации МВД, в поселок Балаганск выехали сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области, представители регионального министерства образования и Аппарата уполномоченного по правам ребенка. Специалисты проведут встречу с родителями школьников.Как сообщалось, 16 сентября 13-летний ученик одного из школ города Челябинска напал с молотком на одноклассников и учителя. Потерпевшие госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему школьники нападают с оружием на одноклассников – экспертПо делу о нападении ученика в школе Челябинска задержаны два человекаЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, школа, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), покушение, дети, новости