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Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской области - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской области
Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской области - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской области
Ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в одной из школ Иркутской области, возбуждены дела о покушении на убийство и халатности, сообщило управление РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T12:29
2024-09-23T12:41
иркутская область
школа
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
покушение
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в одной из школ Иркутской области, возбуждены дела о покушении на убийство и халатности, сообщило управление СК по региону.В МВД Иркутской области уточняют, что в дежурную часть полиции в понедельник утром поступило сообщение, что 13-летний ученик школы в поселке Балаганск причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке. Также незначительные телесные повреждения он нанес другим учащимся. 8-классника задержал персонал школы и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы. По информации Следкома, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. "В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений", - отмечают в СК Иркутской области. По информации МВД, в поселок Балаганск выехали сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области, представители регионального министерства образования и Аппарата уполномоченного по правам ребенка. Специалисты проведут встречу с родителями школьников.Как сообщалось, 16 сентября 13-летний ученик одного из школ города Челябинска напал с молотком на одноклассников и учителя. Потерпевшие госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему школьники нападают с оружием на одноклассников – экспертПо делу о нападении ученика в школе Челябинска задержаны два человекаЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе
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РИА Новости Крым
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иркутская область, школа, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), покушение, дети, новости
Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской области

Ученик ранил одноклассников в Иркутской области - заведено дело о покушении на убийство

12:29 23.09.2024 (обновлено: 12:41 23.09.2024)
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Ученик причинил телесные повреждения одноклассникам в одной из школ Иркутской области, возбуждены дела о покушении на убийство и халатности, сообщило управление СК по региону.
"Сегодня в одной из общеобразовательных школ Балаганского района один из учеников причинил телесные повреждения своим одноклассникам", - говорится в сообщении.
В МВД Иркутской области уточняют, что в дежурную часть полиции в понедельник утром поступило сообщение, что 13-летний ученик школы в поселке Балаганск причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке. Также незначительные телесные повреждения он нанес другим учащимся.
8-классника задержал персонал школы и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы.
По информации Следкома, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
"Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы", - уточняют в СК.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений", - отмечают в СК Иркутской области.
По информации МВД, в поселок Балаганск выехали сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области, представители регионального министерства образования и Аппарата уполномоченного по правам ребенка. Специалисты проведут встречу с родителями школьников.
Как сообщалось, 16 сентября 13-летний ученик одного из школ города Челябинска напал с молотком на одноклассников и учителя. Потерпевшие госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Почему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
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