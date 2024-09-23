https://crimea.ria.ru/20240923/rossiya-prosit-otklonit-pretenzii-kieva-po-morskim-akvatoriyam-kryma-1140544727.html

Россия просит отклонить претензии Киева по морским акваториям Крыма

Россия просит отклонить претензии Киева по морским акваториям Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Россия просит отклонить претензии Киева по морским акваториям Крыма

Россия просит Международный арбитражный суд в Гааге отклонить все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T15:13

2024-09-23T15:13

2024-09-23T15:13

украина

россия

крым

черное море

азовское море

гаага

новости

керченский пролив

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111562/84/1115628480_0:141:2245:1404_1920x0_80_0_0_5b37b2f8ef68642d0e748924f1f7a39a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Россия просит Международный арбитражный суд в Гааге отклонить все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, передает РИА Новости.Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать РФ выплатить компенсацию. Иск касается якобы нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.Кроме того, в иске говорится об эксплуатации Россией ранее принадлежавших Киеву буровых платформ, сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Черном море у берегов Крыма.Все обвинения Киева Москва отрицала неоднократно. Со вступительными заявлениями в понедельник выступили обе делегации - России и Украины. Глава российской делегации Геннадий Кузьмин заявил, что Россия просит арбитраж в Гааге отклонить в полном объеме все претензии Украины.Как подчеркивает российская сторона, поскольку Крым в результате референдума стал российским, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить суверенитет России над Крымом".Кроме того, Азовское море и Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, к которой апеллирует Киев.В МИД полагают, что трибунал неправомочен разрешать споры относительно рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина ранее выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров.Завершатся слушания в Гааге 5 октября.В ноябре 2018 года украинская сторона организовала в Керченском проливе провокацию с тремя военными судами, на которых находились 22 моряка ВМСУ и двое сотрудников СБУ. Военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли водную границу РФ и зашли в Керченский пролив, где и были задержаны. Позже моряков и военных отпустили.В ноябре 2019 года Россия передала Киеву задержанные корабли. В МИД России заявили, что корабли передаются Украине "на ответственное хранение" и являются вещественными доказательствами в расследуемом уголовном деле о незаконном пересечении границы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску КиеваВодная блокада Крыма: Арбитражный суд удовлетворил иск к УкраинеИск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать

украина

россия

крым

черное море

азовское море

гаага

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, крым, черное море, азовское море, гаага, новости, керченский пролив, закон и право