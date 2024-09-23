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Россия просит отклонить претензии Киева по морским акваториям Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Россия просит отклонить претензии Киева по морским акваториям Крыма
Россия просит отклонить претензии Киева по морским акваториям Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Россия просит отклонить претензии Киева по морским акваториям Крыма
Россия просит Международный арбитражный суд в Гааге отклонить все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T15:13
2024-09-23T15:13
украина
россия
крым
черное море
азовское море
гаага
новости
керченский пролив
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Россия просит Международный арбитражный суд в Гааге отклонить все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, передает РИА Новости.Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать РФ выплатить компенсацию. Иск касается якобы нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.Кроме того, в иске говорится об эксплуатации Россией ранее принадлежавших Киеву буровых платформ, сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Черном море у берегов Крыма.Все обвинения Киева Москва отрицала неоднократно. Со вступительными заявлениями в понедельник выступили обе делегации - России и Украины. Глава российской делегации Геннадий Кузьмин заявил, что Россия просит арбитраж в Гааге отклонить в полном объеме все претензии Украины.Как подчеркивает российская сторона, поскольку Крым в результате референдума стал российским, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить суверенитет России над Крымом".Кроме того, Азовское море и Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, к которой апеллирует Киев.В МИД полагают, что трибунал неправомочен разрешать споры относительно рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина ранее выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров.Завершатся слушания в Гааге 5 октября.В ноябре 2018 года украинская сторона организовала в Керченском проливе провокацию с тремя военными судами, на которых находились 22 моряка ВМСУ и двое сотрудников СБУ. Военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли водную границу РФ и зашли в Керченский пролив, где и были задержаны. Позже моряков и военных отпустили.В ноябре 2019 года Россия передала Киеву задержанные корабли. В МИД России заявили, что корабли передаются Украине "на ответственное хранение" и являются вещественными доказательствами в расследуемом уголовном деле о незаконном пересечении границы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украине не обломилось": в Крыму оценили решение суда ООН по иску КиеваВодная блокада Крыма: Арбитражный суд удовлетворил иск к УкраинеИск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать
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украина, россия, крым, черное море, азовское море, гаага, новости, керченский пролив, закон и право
Россия просит отклонить претензии Киева по морским акваториям Крыма

Россия просит суд в Гааге отклонить претензии Киева по правам в Керченском проливе

15:13 23.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Россия просит Международный арбитражный суд в Гааге отклонить все претензии Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, передает РИА Новости.
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать РФ выплатить компенсацию. Иск касается якобы нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.
Кроме того, в иске говорится об эксплуатации Россией ранее принадлежавших Киеву буровых платформ, сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Черном море у берегов Крыма.
Все обвинения Киева Москва отрицала неоднократно.
Со вступительными заявлениями в понедельник выступили обе делегации - России и Украины. Глава российской делегации Геннадий Кузьмин заявил, что Россия просит арбитраж в Гааге отклонить в полном объеме все претензии Украины.
"Я еще раз призываю вас не поддаваться на плохо продуманные, необоснованные, я бы сказал, отчаянные попытки Украины получить какой-либо вывод о спорной ситуации между ней и Российской Федерацией… Все претензии Украины являются безосновательными, выходят за рамки вашей юрисдикции и должны быть отклонены в полном объеме", - заявил Кузьмин, обращаясь к судьям.
Как подчеркивает российская сторона, поскольку Крым в результате референдума стал российским, то РФ в полном праве может осуществлять свой суверенитет в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, а претензии Украины к России в МИД назвали "плохо завуалированной попыткой оспорить суверенитет России над Крымом".
Кроме того, Азовское море и Керченский пролив в соответствии в том числе с договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года являются внутренними водами, поэтому на них не распространяются положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, к которой апеллирует Киев.
В МИД полагают, что трибунал неправомочен разрешать споры относительно рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина ранее выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров.
Завершатся слушания в Гааге 5 октября.
В ноябре 2018 года украинская сторона организовала в Керченском проливе провокацию с тремя военными судами, на которых находились 22 моряка ВМСУ и двое сотрудников СБУ. Военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли водную границу РФ и зашли в Керченский пролив, где и были задержаны. Позже моряков и военных отпустили.
В ноябре 2019 года Россия передала Киеву задержанные корабли. В МИД России заявили, что корабли передаются Украине "на ответственное хранение" и являются вещественными доказательствами в расследуемом уголовном деле о незаконном пересечении границы РФ.
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