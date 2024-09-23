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В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав
В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав - РИА Новости Крым, 23.09.2024
В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав
В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутном автобусе из-за водителя, который нарушил ПДД и наехал на бордюр. Как сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T18:01
2024-09-23T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутном автобусе из-за водителя, который нарушил ПДД и наехал на бордюр. Как сообщает пресс-служба полиции города, водитель ранее был лишен водительского удостоверения.По данным пресс-службы, сотрудники городской больницы №1 сообщили правоохранителям об обращении 67-летней женщины, которая получила травмы в автобусе.Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель автобуса ранее был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь в его отношении возбуждено сразу два административных дела – о езде без прав и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина устроил драку в троллейбусе из-за гимна РоссииАвтобус сбил подростка в ЯлтеАвтобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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полиция севастополя, новости, происшествия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, севастополь, общественный транспорт
В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав

В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутке из-за водителя без прав

18:01 23.09.2024 (обновлено: 18:04 23.09.2024)
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутке из-за водителя без прав
В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутке из-за водителя без прав
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутном автобусе из-за водителя, который нарушил ПДД и наехал на бордюр. Как сообщает пресс-служба полиции города, водитель ранее был лишен водительского удостоверения.
По данным пресс-службы, сотрудники городской больницы №1 сообщили правоохранителям об обращении 67-летней женщины, которая получила травмы в автобусе.

"Со слов пострадавшей, водитель произвел наезд на бордюрный камень, от чего она упала и ударилась об элементы салона автобуса. Перевозчик, не оказав медицинской помощи, проигнорировал наличие пострадавшего пассажира и продолжил движение по маршруту", – сказано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель автобуса ранее был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь в его отношении возбуждено сразу два административных дела – о езде без прав и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
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