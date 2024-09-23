https://crimea.ria.ru/20240923/v-sevastopole-zhenschina-postradala-iz-za-voditelya-marshrutki-bez-prav-1140555353.html
В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав
В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав - РИА Новости Крым, 23.09.2024
В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав
В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутном автобусе из-за водителя, который нарушил ПДД и наехал на бордюр. Как сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T18:01
2024-09-23T18:01
2024-09-23T18:04
полиция севастополя
новости
происшествия
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
севастополь
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140555463_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_6b2635b87098ffe344b704828f38ccc8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутном автобусе из-за водителя, который нарушил ПДД и наехал на бордюр. Как сообщает пресс-служба полиции города, водитель ранее был лишен водительского удостоверения.По данным пресс-службы, сотрудники городской больницы №1 сообщили правоохранителям об обращении 67-летней женщины, которая получила травмы в автобусе.Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель автобуса ранее был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь в его отношении возбуждено сразу два административных дела – о езде без прав и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина устроил драку в троллейбусе из-за гимна РоссииАвтобус сбил подростка в ЯлтеАвтобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140555463_105:0:1470:1024_1920x0_80_0_0_15acb42ef66e111c08d1d83862175137.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полиция севастополя, новости, происшествия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, севастополь, общественный транспорт
В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав
В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутке из-за водителя без прав
18:01 23.09.2024 (обновлено: 18:04 23.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутном автобусе из-за водителя, который нарушил ПДД и наехал на бордюр. Как сообщает пресс-служба полиции города, водитель ранее был лишен водительского удостоверения.
По данным пресс-службы, сотрудники городской больницы №1 сообщили правоохранителям об обращении 67-летней женщины, которая получила травмы в автобусе.
"Со слов пострадавшей, водитель произвел наезд на бордюрный камень, от чего она упала и ударилась об элементы салона автобуса. Перевозчик, не оказав медицинской помощи, проигнорировал наличие пострадавшего пассажира и продолжил движение по маршруту", – сказано в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель автобуса ранее был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь в его отношении возбуждено сразу два административных дела – о езде без прав и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: