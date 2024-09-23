https://crimea.ria.ru/20240923/v-sevastopole-zhenschina-postradala-iz-za-voditelya-marshrutki-bez-prav-1140555353.html

В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав

В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав - РИА Новости Крым, 23.09.2024

В Севастополе женщина пострадала из-за водителя маршрутки без прав

В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутном автобусе из-за водителя, который нарушил ПДД и наехал на бордюр. Как сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T18:01

2024-09-23T18:01

2024-09-23T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионерка получила травмы в маршрутном автобусе из-за водителя, который нарушил ПДД и наехал на бордюр. Как сообщает пресс-служба полиции города, водитель ранее был лишен водительского удостоверения.По данным пресс-службы, сотрудники городской больницы №1 сообщили правоохранителям об обращении 67-летней женщины, которая получила травмы в автобусе.Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель автобуса ранее был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь в его отношении возбуждено сразу два административных дела – о езде без прав и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина устроил драку в троллейбусе из-за гимна РоссииАвтобус сбил подростка в ЯлтеАвтобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Крыму

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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