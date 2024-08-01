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Автобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Крыму
Автобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Автобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Крыму
На автодороге Симферополь – Евпатория произошло столкновение автомобиля Toyota с пассажирским автобусом, пострадал водитель легковой машины. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T12:56
2024-08-01T12:56
2024-08-01T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На автодороге Симферополь – Евпатория произошло столкновение автомобиля Toyota с пассажирским автобусом, пострадал водитель легковой машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма."По предварительным данным, 1 августа в 07.40 на автодороге Симферополь-Евпатория водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, выезжая со второстепенной дороги на главную, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автобусу SETRA", - говорится в сообщении.Автобус выполнял перевозку пассажиров по маршруту Евпатория-Скалистое. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует прокуратура Крыма. По информации надзорного ведомства, в автобусе находились 28 пассажиров.В июле автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет у поселка Ильского в Северском районе Краснодарского края, девять человек пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человекМассовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобусаРебенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани
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РИА Новости Крым
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Автобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Крыму
Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Toyota на автодороге Симферополь – Евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На автодороге Симферополь – Евпатория произошло столкновение автомобиля Toyota с пассажирским автобусом, пострадал водитель легковой машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
"По предварительным данным, 1 августа в 07.40 на автодороге Симферополь-Евпатория водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, выезжая со второстепенной дороги на главную, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автобусу SETRA", - говорится в сообщении.
Автобус выполнял перевозку пассажиров по маршруту Евпатория-Скалистое.
"В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Toyotа получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, водитель и пассажиры автобуса не пострадали", - уточняют в ГАИ Крыма.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует прокуратура Крыма. По информации надзорного ведомства, в автобусе находились 28 пассажиров.
В июле автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет
у поселка Ильского в Северском районе Краснодарского края, девять человек пострадали.
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