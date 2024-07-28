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Ребенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Ребенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани
Ребенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Ребенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани
На Кубани произошло ДТП с участием трактора и рейсового автобуса – при столкновении погиб ребенок, еще пять человек ранены, сообщает оперштаб Краснодарского... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T14:19
2024-07-28T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. На Кубани произошло ДТП с участием трактора и рейсового автобуса – при столкновении погиб ребенок, еще пять человек ранены, сообщает оперштаб Краснодарского края.Отмечается, что авария произошла в воскресенье в 11:40 на новом Краснополянском шоссе в Сочи.Предварительно в салоне автобуса находились 30 пассажиров. Те из них, кто не получили травм в результате аварии, пересели в другой автобус.Накануне в центре Симферополя водитель маршрутного такси насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Прокуратура Симферополя взяла на контроль ход проверки обстоятельств смертельного ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшиеЕхал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенокПод Судаком BMW вылетел на встречку - пострадал ребенок
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, общество, общественный транспорт, новости, сочи
Ребенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани

Ребенок погиб и пять человек ранены в ДТП с рейсовым автобусом и трактором на Кубани

14:19 28.07.2024 (обновлено: 14:23 28.07.2024)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. На Кубани произошло ДТП с участием трактора и рейсового автобуса – при столкновении погиб ребенок, еще пять человек ранены, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Отмечается, что авария произошла в воскресенье в 11:40 на новом Краснополянском шоссе в Сочи.
"По предварительной информации, в стационары Сочи доставлены трое взрослых с различными травмами средней степени тяжести. Еще двое пострадавших, мужчина и несовершеннолетний пассажир, в тяжелом состоянии были госпитализированы в городскую больницу. К сожалению, спасти ребенка не удалось", - сказано в сообщении.
Предварительно в салоне автобуса находились 30 пассажиров. Те из них, кто не получили травм в результате аварии, пересели в другой автобус.
Накануне в центре Симферополя водитель маршрутного такси насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Прокуратура Симферополя взяла на контроль ход проверки обстоятельств смертельного ДТП.
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КубаньКраснодарский крайПроисшествияДТПОбществоОбщественный транспортНовостиСочи
 
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