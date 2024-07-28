https://crimea.ria.ru/20240728/rebenok-pogib-v-stolknovenii-reysovogo-avtobusa-i-traktora-na-kubani-1139179496.html

Ребенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани

Ребенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Ребенок погиб в столкновении рейсового автобуса и трактора на Кубани

На Кубани произошло ДТП с участием трактора и рейсового автобуса – при столкновении погиб ребенок, еще пять человек ранены, сообщает оперштаб Краснодарского... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T14:19

2024-07-28T14:19

2024-07-28T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. На Кубани произошло ДТП с участием трактора и рейсового автобуса – при столкновении погиб ребенок, еще пять человек ранены, сообщает оперштаб Краснодарского края.Отмечается, что авария произошла в воскресенье в 11:40 на новом Краснополянском шоссе в Сочи.Предварительно в салоне автобуса находились 30 пассажиров. Те из них, кто не получили травм в результате аварии, пересели в другой автобус.Накануне в центре Симферополя водитель маршрутного такси насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Прокуратура Симферополя взяла на контроль ход проверки обстоятельств смертельного ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшиеЕхал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенокПод Судаком BMW вылетел на встречку - пострадал ребенок

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, общество, общественный транспорт, новости, сочи