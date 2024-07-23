https://crimea.ria.ru/20240723/avtobus-s-32-passazhirami-oprokinulsya-v-kyuvet-na-kubani-est-postradavshie-1139078871.html

Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшие

Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшие

Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет у поселка Ильского в Северском районе Краснодарского края, девять человек пострадали. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T16:30

2024-07-23T16:30

2024-07-23T16:37

дтп

краснодарский край

происшествия

мвд по краснодарскому краю

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139077769_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_c8dbea36cbda8e6d4d932820074a2cbd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет у поселка Ильского в Северском районе Краснодарского края, девять человек пострадали. По информации краевого УМВД, авария произошла во вторник на автодороге Краснодар-Верхнебаканский около поселка Черноморский. Водитель автобуса, который двигался по маршруту "Ростов-на-Дону - Геленджик", допустил съезд с проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии.Как сообщили в прокуратуре Северского района, в результате ДТП легкие травмы (ушибы) получили девять человек, они направлены в ЦРБ."Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает", - подчеркнули в ведомстве.По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратурой района организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенокТрое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на КубаниВ Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, происшествия, мвд по краснодарскому краю, новости