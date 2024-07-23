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Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшие
Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшие
Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет у поселка Ильского в Северском районе Краснодарского края, девять человек пострадали. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T16:30
2024-07-23T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет у поселка Ильского в Северском районе Краснодарского края, девять человек пострадали. По информации краевого УМВД, авария произошла во вторник на автодороге Краснодар-Верхнебаканский около поселка Черноморский. Водитель автобуса, который двигался по маршруту "Ростов-на-Дону - Геленджик", допустил съезд с проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии.Как сообщили в прокуратуре Северского района, в результате ДТП легкие травмы (ушибы) получили девять человек, они направлены в ЦРБ."Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает", - подчеркнули в ведомстве.По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратурой района организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенокТрое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на КубаниВ Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек
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РИА Новости Крым
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дтп, краснодарский край, происшествия, мвд по краснодарскому краю, новости
Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшие
Рейсовый автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани – МВД
16:30 23.07.2024 (обновлено: 16:37 23.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет у поселка Ильского в Северском районе Краснодарского края, девять человек пострадали.
По информации краевого УМВД, авария произошла во вторник на автодороге Краснодар-Верхнебаканский около поселка Черноморский. Водитель автобуса, который двигался по маршруту "Ростов-на-Дону - Геленджик", допустил съезд с проезжей части.
"Предварительно установлено, что водитель автобуса King Long съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находились 32 пассажира. Количество пострадавших уточняется, на месте работают медики", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии.
Как сообщили в прокуратуре Северского района, в результате ДТП легкие травмы (ушибы) получили девять человек, они направлены в ЦРБ.
"Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает", - подчеркнули в ведомстве.
По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратурой района организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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