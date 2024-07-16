https://crimea.ria.ru/20240716/troe-detey-postradali-v-dtp-s-reysovym-avtobusom-na-kubani-1138889763.html

Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани

Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани

Трое детей и водитель иномарки пострадали в столкновении с рейсовым автобусом в Туапсинском районе Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T10:16

2024-07-16T10:16

2024-07-16T11:15

кубань

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

происшествия

дтп

транспорт

общественный транспорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138888427_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4598efb4f780284fb99748437b60d435.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Трое детей и водитель иномарки пострадали в столкновении с рейсовым автобусом в Туапсинском районе Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Краснодарского края.Отмечается, что авария произошла утром во вторник. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на встречку и врезался в рейсовый автобус, который следовал из Туапсе в Шепси. Пассажиров автобуса на данный момент осматривают медики, сотрудники ГАИ на месте регулируют дорожное движение."Одной из причин выезда на полосу встречного движения могло стать управление транспортным средством в состоянии утомленности", - уточняют в пресс-службе.15 июля в Ленинском районе Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла девочка девяти лет, пострадали пятнадцатилетний подросток и двое взрослых. 40-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства в кювет.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в КрымуСбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителяАвтобус с туристами попал в ДТП в Турции: двое погибли, почти 30 ранены

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, транспорт, общественный транспорт, новости