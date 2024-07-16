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Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани
Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани
Трое детей и водитель иномарки пострадали в столкновении с рейсовым автобусом в Туапсинском районе Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T10:16
2024-07-16T10:16
2024-07-16T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Трое детей и водитель иномарки пострадали в столкновении с рейсовым автобусом в Туапсинском районе Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Краснодарского края.Отмечается, что авария произошла утром во вторник. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на встречку и врезался в рейсовый автобус, который следовал из Туапсе в Шепси. Пассажиров автобуса на данный момент осматривают медики, сотрудники ГАИ на месте регулируют дорожное движение."Одной из причин выезда на полосу встречного движения могло стать управление транспортным средством в состоянии утомленности", - уточняют в пресс-службе.15 июля в Ленинском районе Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла девочка девяти лет, пострадали пятнадцатилетний подросток и двое взрослых. 40-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства в кювет.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в КрымуСбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителяАвтобус с туристами попал в ДТП в Турции: двое погибли, почти 30 ранены
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кубань, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, транспорт, общественный транспорт, новости
Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани
На Кубани иномарка с тремя детьми протаранила рейсовый автобус на встречной полосе
10:16 16.07.2024 (обновлено: 11:15 16.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Трое детей и водитель иномарки пострадали в столкновении с рейсовым автобусом в Туапсинском районе Кубани. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Краснодарского края.
Отмечается, что авария произошла утром во вторник. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на встречку и врезался в рейсовый автобус, который следовал из Туапсе в Шепси.
"Предварительно в ДТП пострадали четыре человека: водитель и трое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля", - сказано в сообщении.
Пассажиров автобуса на данный момент осматривают медики, сотрудники ГАИ на месте регулируют дорожное движение.
"Одной из причин выезда на полосу встречного движения могло стать управление транспортным средством в состоянии утомленности", - уточняют в пресс-службе.
15 июля в Ленинском районе Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие
, в котором погибла девочка девяти лет, пострадали пятнадцатилетний подросток и двое взрослых. 40-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства в кювет.
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