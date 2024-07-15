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Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело

Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело

В отношении 40-летней женщины-водителя из Ленинского района возбуждено уголовное дело, ее подозревают в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T15:40

2024-07-15T15:40

2024-07-15T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В отношении 40-летней женщины-водителя из Ленинского района возбуждено уголовное дело, ее подозревают в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.Накануне сообщалось, что в Ленинском районе Крыма перевернулась машина с пятью детьми, погибла 9-летняя девочка.По данным следствия, управляя автомобилем Opel Vivaro, водитель превысила скорость, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась, водитель не справилась с управлением на закругленном участке дороги.В салоне автомобиля находилось две крымские семьи, компания направлялась на отдых к морю. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. Еще одна школьница 15-ти лет и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести.Проведены неотложные следственные действия, назначены необходимые экспертизы, детально устанавливаются обстоятельства трагедии.Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе, уточнили в пресс-службе ведомства. Следствие продолжается.Ранее в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся – его ищут правоохранители. А накануне в прокуратуре Крыма рассказали, что под контроль взят ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте, в котором пострадал 5-летний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в КрымуВ машине было четверо детей: прокуратура взяла на контроль ДТП в ЯлтеПогибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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