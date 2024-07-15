Рейтинг@Mail.ru
Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240715/pogib-rebenok-i-chetvero-postradali-v-dtp-na-voditelya-v-krymu-zaveli-delo-1138869840.html
Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело
Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело
В отношении 40-летней женщины-водителя из Ленинского района возбуждено уголовное дело, ее подозревают в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T15:40
2024-07-15T15:40
новости крыма
прокуратура республики крым
крымский следком
ленинский район
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138870006_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ce22ca1a7ba4929bcb32ecc2aed91a23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В отношении 40-летней женщины-водителя из Ленинского района возбуждено уголовное дело, ее подозревают в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.Накануне сообщалось, что в Ленинском районе Крыма перевернулась машина с пятью детьми, погибла 9-летняя девочка.По данным следствия, управляя автомобилем Opel Vivaro, водитель превысила скорость, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась, водитель не справилась с управлением на закругленном участке дороги.В салоне автомобиля находилось две крымские семьи, компания направлялась на отдых к морю. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. Еще одна школьница 15-ти лет и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести.Проведены неотложные следственные действия, назначены необходимые экспертизы, детально устанавливаются обстоятельства трагедии.Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе, уточнили в пресс-службе ведомства. Следствие продолжается.Ранее в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся – его ищут правоохранители. А накануне в прокуратуре Крыма рассказали, что под контроль взят ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте, в котором пострадал 5-летний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в КрымуВ машине было четверо детей: прокуратура взяла на контроль ДТП в ЯлтеПогибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138870006_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_da9a28f9d1e0471bad2989765dfcbab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, прокуратура республики крым, крымский следком, ленинский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия
Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело

В Крыму женщину-водителя подозревают совершении смертельного ДТП с четырьмя пострадавшими

15:40 15.07.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В отношении 40-летней женщины-водителя из Ленинского района возбуждено уголовное дело, ее подозревают в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.
Накануне сообщалось, что в Ленинском районе Крыма перевернулась машина с пятью детьми, погибла 9-летняя девочка.

"По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьева возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Ленинского района. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, управляя автомобилем Opel Vivaro, водитель превысила скорость, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась, водитель не справилась с управлением на закругленном участке дороги.
В салоне автомобиля находилось две крымские семьи, компания направлялась на отдых к морю. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. Еще одна школьница 15-ти лет и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести.
Проведены неотложные следственные действия, назначены необходимые экспертизы, детально устанавливаются обстоятельства трагедии.
Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе, уточнили в пресс-службе ведомства. Следствие продолжается.
Ранее в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся – его ищут правоохранители. А накануне в прокуратуре Крыма рассказали, что под контроль взят ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте, в котором пострадал 5-летний ребенок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму
В машине было четверо детей: прокуратура взяла на контроль ДТП в Ялте
Погибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму
 
Новости КрымаПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомЛенинский районСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге
15:49РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - Путин
15:40Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело
15:31Покушение на общественника – в Феодосии будут судить пособников СБУ
15:21ВС РФ громят врага и натовскую технику - противник потерял 2000 боевиков
15:10Северная сторона в огне: ситуация с пожаром в Севастополе к этому часу
15:01Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне
14:37Украинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов Крыма
14:32Площадь пожара под Коктебелем выросла в 10 раз
14:30Заторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем
14:04Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
13:56Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
13:43Что стало главным достижением Крыма на выставке "Россия"
13:19Пожар охватил пять гектаров травы под Симферополем
13:02Под Севастополем горит трава - людей эвакуировали
12:47Как обеспечивают безопасность Путина
12:32Продавец сувениров в Крыму скрыл более 130 млн рублей дохода
12:08За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку
11:52Пожар в районе Карадага в Крыму: что известно
11:33Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму
Лента новостейМолния