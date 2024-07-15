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Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело
Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело
В отношении 40-летней женщины-водителя из Ленинского района возбуждено уголовное дело, ее подозревают в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T15:40
2024-07-15T15:40
2024-07-15T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В отношении 40-летней женщины-водителя из Ленинского района возбуждено уголовное дело, ее подозревают в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.Накануне сообщалось, что в Ленинском районе Крыма перевернулась машина с пятью детьми, погибла 9-летняя девочка.По данным следствия, управляя автомобилем Opel Vivaro, водитель превысила скорость, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась, водитель не справилась с управлением на закругленном участке дороги.В салоне автомобиля находилось две крымские семьи, компания направлялась на отдых к морю. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. Еще одна школьница 15-ти лет и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести.Проведены неотложные следственные действия, назначены необходимые экспертизы, детально устанавливаются обстоятельства трагедии.Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе, уточнили в пресс-службе ведомства. Следствие продолжается.Ранее в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю сообщили, что в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся – его ищут правоохранители. А накануне в прокуратуре Крыма рассказали, что под контроль взят ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте, в котором пострадал 5-летний ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в КрымуВ машине было четверо детей: прокуратура взяла на контроль ДТП в ЯлтеПогибла пассажирка и пострадал ребенок в ДТП с "перевертышем" в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, прокуратура республики крым, крымский следком, ленинский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия
Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело
В Крыму женщину-водителя подозревают совершении смертельного ДТП с четырьмя пострадавшими
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В отношении 40-летней женщины-водителя из Ленинского района возбуждено уголовное дело, ее подозревают в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.
Накануне сообщалось
, что в Ленинском районе Крыма перевернулась машина с пятью детьми, погибла 9-летняя девочка.
"По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьева возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Ленинского района. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, управляя автомобилем Opel Vivaro, водитель превысила скорость, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась, водитель не справилась с управлением на закругленном участке дороги.
В салоне автомобиля находилось две крымские семьи, компания направлялась на отдых к морю. В результате ДТП погибла 9-летняя девочка. Еще одна школьница 15-ти лет и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести.
Проведены неотложные следственные действия, назначены необходимые экспертизы, детально устанавливаются обстоятельства трагедии.
Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе, уточнили в пресс-службе ведомства. Следствие продолжается.
Ранее в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю сообщили
, что в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся – его ищут правоохранители. А накануне в прокуратуре Крыма рассказали, что под контроль взят ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте
, в котором пострадал 5-летний ребенок.
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