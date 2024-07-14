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Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителя
Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителя - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителя
В Крыму водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители, СК начал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СУСК России по... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T12:36
2024-07-14T12:36
2024-07-14T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители, СК начал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма. Отмечается, что проверка организована по поручению руководителя ведомства Владимира Терентьева после того, как в социальных сетях распространилось видео инцидента.Уточняется, что ребенок является инвалидом. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. В рамках проверки по поручению глава ведомства правоохранители устанавливают личность водителя автомобиля.Накануне прокуратура взяла на контроль ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте, где в аварию попал автомобиль с четырьмя детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: двое погибли, почти 30 ранены
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Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителя
В Крыму водитель на легковушке сбил ребенка-инвалида на АЗС и скрылся
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители, СК начал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма. Отмечается, что проверка организована по поручению руководителя ведомства Владимира Терентьева после того, как в социальных сетях распространилось видео инцидента.
"На видео… на АЗС в Стерегущем, легковой автомобиль, двигаясь задним ходом, наехал на ребенка. После ДТП водитель на указанном автомобиле скрылся с места его совершения", – сообщается СК в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ребенок является инвалидом. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. В рамках проверки по поручению глава ведомства правоохранители устанавливают личность водителя автомобиля.
Накануне прокуратура взяла на контроль ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте
, где в аварию попал автомобиль с четырьмя детьми.
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