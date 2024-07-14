https://crimea.ria.ru/20240714/sbil-rebenka-invalida-v-krymu-ischut-skryvshegosya-posle-dtp-voditelya-1138842796.html

Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителя

Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителя - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителя

В Крыму водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители, СК начал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СУСК России по... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T12:36

2024-07-14T12:36

2024-07-14T12:36

дтп

дтп в крыму и севастополе

крым

крымский следком

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму водитель легкового авто сбил ребенка-инвалида и скрылся, его ищут правоохранители, СК начал проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СУСК России по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в селе Стерегущее Раздольненского района Крыма. Отмечается, что проверка организована по поручению руководителя ведомства Владимира Терентьева после того, как в социальных сетях распространилось видео инцидента.Уточняется, что ребенок является инвалидом. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. В рамках проверки по поручению глава ведомства правоохранители устанавливают личность водителя автомобиля.Накануне прокуратура взяла на контроль ход проверки обстоятельств ДТП в Ялте, где в аварию попал автомобиль с четырьмя детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить участника ДТП с двумя пострадавшими Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: двое погибли, почти 30 ранены

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, крымский следком, происшествия, новости крыма