https://crimea.ria.ru/20241103/v-sele-pod-sevastopolem-gorel-dvukhetazhnyy-dom-1141579710.html

В селе под Севастополем горел двухэтажный дом

В селе под Севастополем горел двухэтажный дом - РИА Новости Крым, 03.11.2024

В селе под Севастополем горел двухэтажный дом

Силами МЧС России ликвидирован пожар в севастопольском селе Передовое, где горел жилой дом. Об этом сообщили в МЧС города. РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T09:16

2024-11-03T09:16

2024-11-03T09:16

мчс севастополя

новости

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пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Силами МЧС России ликвидирован пожар в севастопольском селе Передовое, где горел жилой дом. Об этом сообщили в МЧС города.Так как возгорание случилось ночью, очевидцы обнаружили его, когда дом был уже охвачен пламенем, рассказали спасатели.По данным МЧС Севастополя, жильцов внутри не оказалось: накануне они уехали в соседнее село. Пожар полностью ликвидировали в 6 часов 23 минуты. От МЧС России на месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники, также задействовались пожарные села Орлиное. В пятницу в Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор.Ранее в Севастополе на пожаре погиб мужчина. По данным МЧС Севастополя, горела квартира на втором этаже, причиной возгорания стало курение в постели. Пострадавшего передали медикам, однако спасти его не удалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Феодосии спасли мужчинуМужчина пострадал на пожаре в жилом доме в СевастополеПожар на складе в Симферополе - дело на контроле прокуратуры

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс севастополя, новости, происшествия, севастополь, пожар