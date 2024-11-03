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В селе под Севастополем горел двухэтажный дом
В селе под Севастополем горел двухэтажный дом - РИА Новости Крым, 03.11.2024
В селе под Севастополем горел двухэтажный дом
Силами МЧС России ликвидирован пожар в севастопольском селе Передовое, где горел жилой дом. Об этом сообщили в МЧС города. РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T09:16
2024-11-03T09:16
2024-11-03T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Силами МЧС России ликвидирован пожар в севастопольском селе Передовое, где горел жилой дом. Об этом сообщили в МЧС города.Так как возгорание случилось ночью, очевидцы обнаружили его, когда дом был уже охвачен пламенем, рассказали спасатели.По данным МЧС Севастополя, жильцов внутри не оказалось: накануне они уехали в соседнее село. Пожар полностью ликвидировали в 6 часов 23 минуты. От МЧС России на месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники, также задействовались пожарные села Орлиное. В пятницу в Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор.Ранее в Севастополе на пожаре погиб мужчина. По данным МЧС Севастополя, горела квартира на втором этаже, причиной возгорания стало курение в постели. Пострадавшего передали медикам, однако спасти его не удалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Феодосии спасли мужчинуМужчина пострадал на пожаре в жилом доме в СевастополеПожар на складе в Симферополе - дело на контроле прокуратуры
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мчс севастополя, новости, происшествия, севастополь, пожар
В селе под Севастополем горел двухэтажный дом
Двухэтажный дом горел в севастопольском селе Передовое
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Силами МЧС России ликвидирован пожар в севастопольском селе Передовое, где горел жилой дом. Об этом сообщили в МЧС города.
"Силы МЧС России ликвидировали пожар в севастопольском селе Передовое. Горел частный двухэтажный дом. Информация об этом поступила в 3 часа 38 минут", – сказано в сообщении пресс-службы.
Так как возгорание случилось ночью, очевидцы обнаружили его, когда дом был уже охвачен пламенем, рассказали спасатели.
По данным МЧС Севастополя, жильцов внутри не оказалось: накануне они уехали в соседнее село. Пожар полностью ликвидировали в 6 часов 23 минуты. От МЧС России на месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники, также задействовались пожарные села Орлиное.
В пятницу
в Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор.
Ранее в Севастополе на пожаре погиб мужчина
. По данным МЧС Севастополя, горела квартира на втором этаже, причиной возгорания стало курение в постели. Пострадавшего передали медикам, однако спасти его не удалось.
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