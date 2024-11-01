https://crimea.ria.ru/20241101/v-sevastopole-gorela-biblioteka-sevgu--obekt-na-remonte-uzhe-pyat-let-1141546082.html

В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет

В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет

В Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор, сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T19:33

2024-11-01T19:33

2024-11-01T19:33

севастопольский государственный университет (севгу)

севастополь

новости

мчс севастополя

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор, сообщили в МЧС города.В ликвидации пожара были задействованы шесть специалистов и две единицы техники.Здание библиотеки является знаковым для севастопольцев как образец стиля советского модерна. Оно было построено в 1982 году, а в 2019-м, по сообщениям местных СМИ, на объекте стартовала реконструкция. В ходе работ был произведен демонтаж крыши, однако на этом процесс остановился.Судьба библиотеки до сих пор не определена.Ранее в Севастополе на пожаре погиб мужчина. По данным МЧС Севастополя, горела квартира на втором этаже, причиной возгорания стало курение в постели. Пострадавшего передали медикам, однако спасти его не удалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастопольский государственный университет (севгу), севастополь, новости, мчс севастополя, происшествия, пожар