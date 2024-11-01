Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241101/v-sevastopole-gorela-biblioteka-sevgu--obekt-na-remonte-uzhe-pyat-let-1141546082.html
В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет
В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет
В Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор, сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T19:33
2024-11-01T19:33
севастопольский государственный университет (севгу)
севастополь
новости
мчс севастополя
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор, сообщили в МЧС города.В ликвидации пожара были задействованы шесть специалистов и две единицы техники.Здание библиотеки является знаковым для севастопольцев как образец стиля советского модерна. Оно было построено в 1982 году, а в 2019-м, по сообщениям местных СМИ, на объекте стартовала реконструкция. В ходе работ был произведен демонтаж крыши, однако на этом процесс остановился.Судьба библиотеки до сих пор не определена.Ранее в Севастополе на пожаре погиб мужчина. По данным МЧС Севастополя, горела квартира на втором этаже, причиной возгорания стало курение в постели. Пострадавшего передали медикам, однако спасти его не удалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be8ce1a08b2ee5f27023d9139938ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастопольский государственный университет (севгу), севастополь, новости, мчс севастополя, происшествия, пожар
В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет

В Севастополе загорелся заброшенный корпус библиотеки СевГУ

19:33 01.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор, сообщили в МЧС города.

"Горел мусор в заброшенном строении на площади 5 квадратных метров. Вызов поступил в 17 часов 10 минут. Пожар потушен", – говорится в сообщении пресс-службы.

В ликвидации пожара были задействованы шесть специалистов и две единицы техники.
Здание библиотеки является знаковым для севастопольцев как образец стиля советского модерна. Оно было построено в 1982 году, а в 2019-м, по сообщениям местных СМИ, на объекте стартовала реконструкция. В ходе работ был произведен демонтаж крыши, однако на этом процесс остановился.
Судьба библиотеки до сих пор не определена.
Ранее в Севастополе на пожаре погиб мужчина. По данным МЧС Севастополя, горела квартира на втором этаже, причиной возгорания стало курение в постели. Пострадавшего передали медикам, однако спасти его не удалось.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
 
Севастопольский государственный университет (СевГУ)СевастопольНовостиМЧС СевастополяПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Из моллюсков в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлы
21:04Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
20:47Как западные страны могли предотвратить СВО – рассказал Медведев
20:32Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине
20:06Из Мариуполя в Крым хотят запустить катера на подводных крыльях
19:33В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет
19:01Новая атака ВСУ на Орловскую область – сбита ракета
18:38Как итальянский экономист Лелли стал крымчанином
18:10В поселке Белогорского района Крыма достраивают поликлинику за 160 млн
17:53Итоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт
17:31Эколого-патриотический маршрут благоустроили в Белогорском районе Крыма
17:11Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО
16:54В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора
16:37Два новых детских сада открыли в Евпатории
16:12Крымский мост: очередь выросла более чем в два раза
15:48В трех селах Сакского района Крыма появятся "точки притяжения"
15:22В Крыму двухлетний ребенок отравился ядовитыми грибами
15:10В Севастополе снизили тарифы на газ
14:47Взятки на 74 млн: чиновник Росавтодора стал фигурантом уголовного дела
14:33Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за сутки
Лента новостейМолния