https://crimea.ria.ru/20241101/v-sevastopole-gorela-biblioteka-sevgu--obekt-na-remonte-uzhe-pyat-let-1141546082.html
В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет
В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет
В Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор, сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T19:33
2024-11-01T19:33
2024-11-01T19:33
севастопольский государственный университет (севгу)
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новости
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор, сообщили в МЧС города.В ликвидации пожара были задействованы шесть специалистов и две единицы техники.Здание библиотеки является знаковым для севастопольцев как образец стиля советского модерна. Оно было построено в 1982 году, а в 2019-м, по сообщениям местных СМИ, на объекте стартовала реконструкция. В ходе работ был произведен демонтаж крыши, однако на этом процесс остановился.Судьба библиотеки до сих пор не определена.Ранее в Севастополе на пожаре погиб мужчина. По данным МЧС Севастополя, горела квартира на втором этаже, причиной возгорания стало курение в постели. Пострадавшего передали медикам, однако спасти его не удалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастопольский государственный университет (севгу), севастополь, новости, мчс севастополя, происшествия, пожар
В Севастополе горела библиотека СевГУ – объект на ремонте уже пять лет
В Севастополе загорелся заброшенный корпус библиотеки СевГУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе загорелось здание библиотеки Севастопольского государственного университета. На территории заброшенного строения горел мусор, сообщили в МЧС города.
"Горел мусор в заброшенном строении на площади 5 квадратных метров. Вызов поступил в 17 часов 10 минут. Пожар потушен", – говорится в сообщении пресс-службы.
В ликвидации пожара были задействованы шесть специалистов и две единицы техники.
Здание библиотеки является знаковым для севастопольцев как образец стиля советского модерна. Оно было построено в 1982 году, а в 2019-м, по сообщениям местных СМИ, на объекте стартовала реконструкция. В ходе работ был произведен демонтаж крыши, однако на этом процесс остановился.
Судьба библиотеки до сих пор не определена.
Ранее в Севастополе на пожаре погиб мужчина
. По данным МЧС Севастополя, горела квартира на втором этаже, причиной возгорания стало курение в постели. Пострадавшего передали медикам, однако спасти его не удалось.
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