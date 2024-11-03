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Сильные дожди и снег надвигаются на Крым - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Сильные дожди и снег надвигаются на Крым
Сильные дожди и снег надвигаются на Крым - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Сильные дожди и снег надвигаются на Крым
В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные осадки, в горах выпадет снег и усилится ветер. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 03.11.2024
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные осадки, в горах выпадет снег и усилится ветер. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.Также ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, в южных районах и в горах до 30 м/с.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС.И рекомендует соблюдать меры безопасности:- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;- при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.В Крым резкое похолодание пришло уже накануне вечером. В республике также прогнозируется сильный веер с порывами до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкое похолодание в Крыму: ожидается дождь со снегом и штормовым ветромКаким будет ноябрь в КрымуВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, стихия
Сильные дожди и снег надвигаются на Крым

Сильные осадки и снег в горах ожидаются в Крыму в ближайшие дни

11:02 03.11.2024 (обновлено: 11:04 03.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные осадки, в горах выпадет снег и усилится ветер. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.

"Днем и до конца суток 4 ноября, ночью и утром 5 ноября в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки", – сообщили в ведомстве.

Также ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, в южных районах и в горах до 30 м/с.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС.
И рекомендует соблюдать меры безопасности:
- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
- не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
В Крым резкое похолодание пришло уже накануне вечером. В республике также прогнозируется сильный веер с порывами до 25 м/с.
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