https://crimea.ria.ru/20241028/kakim-budet-noyabr-v-krymu-1141385719.html

Каким будет ноябрь в Крыму

Каким будет ноябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Каким будет ноябрь в Крыму

Ноябрь может порадовать крымчан теплом и незначительно побить температурные рекорды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T09:39

2024-10-28T09:39

2024-10-28T09:39

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

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крымская погода

евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ноябрь может порадовать крымчан теплом и незначительно побить температурные рекорды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его данным, в ноябре температура воздуха в Крыму будет примерно на градус выше нормы, при том, что для Симферополя ночная температурная норма в это время года +2,7, дневная - 11 градусов тепла, продолжает специалист. При этом осадков выльется на 10% больше, продолжает Тишковец.Текущая неделя будет теплой, незначительный дождь возможен только вечером во вторник, прогнозировал Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241024/v-evrope-mozhet-nastupit-lednikovyy-period--chto-grozit-krymu-1141317352.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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