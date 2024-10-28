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Каким будет ноябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Каким будет ноябрь в Крыму
Каким будет ноябрь в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Каким будет ноябрь в Крыму
Ноябрь может порадовать крымчан теплом и незначительно побить температурные рекорды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T09:39
2024-10-28T09:39
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
крым
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ноябрь может порадовать крымчан теплом и незначительно побить температурные рекорды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его данным, в ноябре температура воздуха в Крыму будет примерно на градус выше нормы, при том, что для Симферополя ночная температурная норма в это время года +2,7, дневная - 11 градусов тепла, продолжает специалист. При этом осадков выльется на 10% больше, продолжает Тишковец.Текущая неделя будет теплой, незначительный дождь возможен только вечером во вторник, прогнозировал Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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центр погоды "фобос", крым, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, новости крыма
Каким будет ноябрь в Крыму

Ноябрь в Крыму может поставить новый температурный рекорд - ФОБОС

09:39 28.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Ноябрь может порадовать крымчан теплом и незначительно побить температурные рекорды. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его данным, в ноябре температура воздуха в Крыму будет примерно на градус выше нормы, при том, что для Симферополя ночная температурная норма в это время года +2,7, дневная - 11 градусов тепла, продолжает специалист.
"Понятно, что ноябрь будет уже по-настоящему осенний, но примерно по температуре в Крыму где-то на полградуса – градус выше нормы", - сказал специалист.
При этом осадков выльется на 10% больше, продолжает Тишковец.
"Норма, положенная у нас на ноябрь, 43 миллиметра для Симферополя. Ну и, конечно же, говорить о зиме пока не приходится, поскольку снежный покров не положен в ноябре, а тем более в Крыму, хотя в горах уже были рецидивы на вершинах Ай-Петри, и в ноябре это тоже не исключено", - заверил он.
Текущая неделя будет теплой, незначительный дождь возможен только вечером во вторник, прогнозировал Тишковец.
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