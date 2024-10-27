https://crimea.ria.ru/20241027/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1141353193.html

Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе

Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе

Грядущая неделя порадует жителей и гостей Крыма комфортной погодой. Дожди возможны только вечером во вторник. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T19:19

2024-10-27T19:19

2024-10-27T19:19

радио "спутник в крыму"

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Прогноз погоды на неделю от специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца Прогноз погоды на неделю от специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Грядущая неделя порадует жителей и гостей Крыма комфортной погодой. Дожди возможны только вечером во вторник. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Днем в среду инициативу вновь перехватит очаг высокого давления: прояснится, осадки маловероятны, но за счет северной тяги ветров станет прохладнее - до +11…16 градусов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление

https://crimea.ria.ru/20241025/krymskie-lesa-otkryli-dlya-posescheniya-1141335139.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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