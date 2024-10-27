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Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
Грядущая неделя порадует жителей и гостей Крыма комфортной погодой. Дожди возможны только вечером во вторник. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T19:19
2024-10-27T19:19
2024-10-27T19:19
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Прогноз погоды на неделю от специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца
Прогноз погоды на неделю от специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Грядущая неделя порадует жителей и гостей Крыма комфортной погодой. Дожди возможны только вечером во вторник. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Днем в среду инициативу вновь перехватит очаг высокого давления: прояснится, осадки маловероятны, но за счет северной тяги ветров станет прохладнее - до +11…16 градусов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление
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Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
В Крыму на следующей неделе будет побита многолетняя температурная норма – ФОБОС