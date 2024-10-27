Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241027/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1141353193.html
Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
Грядущая неделя порадует жителей и гостей Крыма комфортной погодой. Дожди возможны только вечером во вторник. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T19:19
2024-10-27T19:19
радио "спутник в крыму"
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/09/1131945709_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c47d35c45a55f07704b7056a6260118e.jpg
Прогноз погоды на неделю от специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца
Прогноз погоды на неделю от специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Грядущая неделя порадует жителей и гостей Крыма комфортной погодой. Дожди возможны только вечером во вторник. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Днем в среду инициативу вновь перехватит очаг высокого давления: прояснится, осадки маловероятны, но за счет северной тяги ветров станет прохладнее - до +11…16 градусов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление
https://crimea.ria.ru/20241025/krymskie-lesa-otkryli-dlya-posescheniya-1141335139.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/09/1131945709_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_76f9d31d7211a6436b75aa9bad0db266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, общество
Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе

В Крыму на следующей неделе будет побита многолетняя температурная норма – ФОБОС

19:19 27.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарк санатория "Айвазовское"
Парк санатория Айвазовское - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Грядущая неделя порадует жителей и гостей Крыма комфортной погодой. Дожди возможны только вечером во вторник. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Прогноз погоды на неделю от специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца
19:19
"В понедельник переменная облачность, без осадков, ночью +4…9, днем до +19. Во вторник ночью +5…10, днем +14…19, в финале вторника и в ночь на среду, когда по периферии антициклона будет скользить слабовыраженный холодный фронт, облака могут уплотниться, местами брызнет небольшой дождь", - говорит Тишковец.
Днем в среду инициативу вновь перехватит очаг высокого давления: прояснится, осадки маловероятны, но за счет северной тяги ветров станет прохладнее - до +11…16 градусов.
В четверг, пятницу, субботу и воскресенье погода будет хорошей, вероятность дождей минимальна, по ночам +3…8. Днем до +17 градусов, что даже превышает многолетнюю климатическую норму, отметил специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
Климат Крыма лихорадит – эксперт
Холод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление
Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
25 октября, 12:14
Крымские леса открыли для посещения
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41В офисе Зеленского назвали новые условия для переговоров с Россией
19:19Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
18:52В Грузии завершили подсчет голосов на выборах
18:32Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области
17:59Двое из четырех сбежавших в Забайкалье осужденных задержаны
17:41Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани
17:25Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье
17:22Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое
17:14Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех
16:55В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы на Украине
16:36Ан-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшие
16:22В Крым доставят чудотворную икону Божией Матери "Феодоровская"
16:04Оппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов
15:47Вспышка птичьего гриппа в России – где введен режим ЧС
15:32Трагически погиб актер театра Черноморского флота в Севастополе
15:15Ситуация на Крымском мосту – начала расти очередь со стороны Тамани
15:07Над Брянской областью сбили 15 беспилотников
14:51Как заключенные смогли сбежать из колонии в Липецкой области – ответ СК
14:34ВСУ на американском Stryker 8 раз попытались атаковать Курскую область
14:18Очередь у Крымского моста выросла в четыре раза
Лента новостейМолния