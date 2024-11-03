https://crimea.ria.ru/20241103/shest-poselkov-pod-simferopolem-ostalis-bez-sveta-1141581611.html

Шесть поселков под Симферополем остались без света

Шесть поселков под Симферополем остались без света - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Шесть поселков под Симферополем остались без света

В Симферопольском районе Крыма шесть поселков обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T11:32

2024-11-03T11:32

2024-11-03T11:33

симферопольский район

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма шесть поселков обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Над устранением неполадок работает аварийная бригада. По данным пресс-службы компании, возобновить подачу электроэнергии абонентам планируют в течение трех часов.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Это рабоату проводят для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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