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Шесть поселков под Симферополем остались без света
Шесть поселков под Симферополем остались без света - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Шесть поселков под Симферополем остались без света
В Симферопольском районе Крыма шесть поселков обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T11:32
2024-11-03T11:32
2024-11-03T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма шесть поселков обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Над устранением неполадок работает аварийная бригада. По данным пресс-службы компании, возобновить подачу электроэнергии абонентам планируют в течение трех часов.В Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. Это рабоату проводят для улучшения качества поставляемой электроэнергии, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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симферопольский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, лэп, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму
Шесть поселков под Симферополем остались без света
Без света из-за аварии остались шесть поселков под Симферополем
11:32 03.11.2024 (обновлено: 11:33 03.11.2024)