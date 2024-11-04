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Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю
Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю
С 4 ноября в Крыму постепенно начнутся холода из-за прихода северо-атлантического циклона. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T20:15
2024-11-04T20:15
2024-11-04T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. С 4 ноября в Крыму постепенно начнутся холода из-за прихода северо-атлантического циклона. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его данным, в понедельник характер погодных условий начнет постепенно ухудшаться, это будет связано с приходом северо-атлантического циклона на юг страны.Во вторник, по словам метеоролога, будет преобладать антициклональный тип, из-за чего прекратятся осадки и поредеют облака. Погодные условия будут улучшаться, добавил он.По его словам, в последующие дни атмосферное давление повысится до 750 мм. Во вторую половину недели, вплоть до субботы, будет преобладать антициклональный тип погоды и воздушные потоки будут препятствовать процессу облакообразования – на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков."Если к среде около 0, днем +5...10, +6…11, то уже в четверг ночью +1…+6, а в дневные часы столбики термометров пересекут 10-градусный рубеж, температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы", - сказал метеоролог.Он напомнил, что норма для ноября, например, в Симферополе – ночная +2…+7, дневная +11.По оценкам эксперта, ноябрь в Крыму будет на 1-2 градуса ниже положенной климатической нормы и с недобором осадков примерно на 20-40%."Весь юг нашей страны будет находиться в зоне относительно аномального холода в отличие от других регионов нашей страны", - сказал Тишковец.По его словам, такая погода станет компенсацией за продолжительное метеорологическое лето и теплый бархатный сезон. В сравнении с прошлым годом ноябрь будет холоднее на 3 градуса, подчеркнул эксперт."Это существенная аномалия. Тот провал холода, который сейчас произойдет, будет недолгим. Но тем не менее холода будут нарастать", – заключил Тишковец.Ранее в республиканском главке МЧС предупредили, что в Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идут морозыКаким будет ноябрь в КрымуВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
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новости, евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю
Погода в Крыму начнет ухудшаться в первой неделе ноября – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым.
С 4 ноября в Крыму постепенно начнутся холода из-за прихода северо-атлантического циклона. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму
дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его данным, в понедельник характер погодных условий начнет постепенно ухудшаться, это будет связано с приходом северо-атлантического циклона на юг страны.
"Ночью 0…+5 градусов, в дневные часы за счет циклонического влияния усилится ветер, с южных румбов развернется на западные и северо-западные, в 5-10, порывах до 18 м/с", - сказал Тишковец.
Во вторник, по словам метеоролога, будет преобладать антициклональный тип, из-за чего прекратятся осадки и поредеют облака. Погодные условия будут улучшаться, добавил он.
"Но все равно не по сезону холодно. Ночью 0…+5 градусов, в дневные часы +5…10 градусов", - отметил эксперт.
По его словам, в последующие дни атмосферное давление повысится до 750 мм. Во вторую половину недели, вплоть до субботы, будет преобладать антициклональный тип погоды и воздушные потоки будут препятствовать процессу облакообразования – на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.
"Если к среде около 0, днем +5...10, +6…11, то уже в четверг ночью +1…+6, а в дневные часы столбики термометров пересекут 10-градусный рубеж, температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы", - сказал метеоролог.
Он напомнил, что норма для ноября, например, в Симферополе – ночная +2…+7, дневная +11.
По оценкам эксперта, ноябрь в Крыму будет на 1-2 градуса ниже положенной климатической нормы и с недобором осадков примерно на 20-40%.
"Весь юг нашей страны будет находиться в зоне относительно аномального холода в отличие от других регионов нашей страны", - сказал Тишковец.
По его словам, такая погода станет компенсацией за продолжительное метеорологическое лето и теплый бархатный сезон. В сравнении с прошлым годом ноябрь будет холоднее на 3 градуса, подчеркнул эксперт.
"Это существенная аномалия. Тот провал холода, который сейчас произойдет, будет недолгим. Но тем не менее холода будут нарастать", – заключил Тишковец.
Ранее в республиканском главке МЧС предупредили, что в Крыму ожидается резкое похолодание
, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду.
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