https://crimea.ria.ru/20241104/anomalno-kholodnyy-noyabr-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1141571156.html

Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю

Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю

С 4 ноября в Крыму постепенно начнутся холода из-за прихода северо-атлантического циклона. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T20:15

2024-11-04T20:15

2024-11-04T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. С 4 ноября в Крыму постепенно начнутся холода из-за прихода северо-атлантического циклона. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его данным, в понедельник характер погодных условий начнет постепенно ухудшаться, это будет связано с приходом северо-атлантического циклона на юг страны.Во вторник, по словам метеоролога, будет преобладать антициклональный тип, из-за чего прекратятся осадки и поредеют облака. Погодные условия будут улучшаться, добавил он.По его словам, в последующие дни атмосферное давление повысится до 750 мм. Во вторую половину недели, вплоть до субботы, будет преобладать антициклональный тип погоды и воздушные потоки будут препятствовать процессу облакообразования – на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков."Если к среде около 0, днем +5...10, +6…11, то уже в четверг ночью +1…+6, а в дневные часы столбики термометров пересекут 10-градусный рубеж, температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы", - сказал метеоролог.Он напомнил, что норма для ноября, например, в Симферополе – ночная +2…+7, дневная +11.По оценкам эксперта, ноябрь в Крыму будет на 1-2 градуса ниже положенной климатической нормы и с недобором осадков примерно на 20-40%."Весь юг нашей страны будет находиться в зоне относительно аномального холода в отличие от других регионов нашей страны", - сказал Тишковец.По его словам, такая погода станет компенсацией за продолжительное метеорологическое лето и теплый бархатный сезон. В сравнении с прошлым годом ноябрь будет холоднее на 3 градуса, подчеркнул эксперт."Это существенная аномалия. Тот провал холода, который сейчас произойдет, будет недолгим. Но тем не менее холода будут нарастать", – заключил Тишковец.Ранее в республиканском главке МЧС предупредили, что в Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идут морозыКаким будет ноябрь в КрымуВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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