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В Крым идут морозы

В Крым идут морозы - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Крым идут морозы

На Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание, так уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T17:27

2024-10-30T17:27

2024-10-30T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание, так уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.При этом, по ее словам, до конца октября ожидается переменная облачность. Местами в дневные часы возможны небольшие локальные дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный. В пятницу, 1 ноября, еще будет тепло. Ночью +7...+10, на побережье до +12 градусов, а днем столбики термометров покажут +14...+19 градусов, ветер западный, до 17 метров в секунду.Грядущие выходные будут прохладными, столбики термометров покажут всего +1...+6 градусов ночью и до +3...+9 градусов днем, отметила она.Ранее о том, что последняя неделя октября порадует жителей и гостей Крыма комфортной погодой рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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