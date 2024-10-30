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В Крым идут морозы
В Крым идут морозы - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Крым идут морозы
На Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание, так уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T17:27
2024-10-30T17:27
2024-10-30T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. На Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание, так уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.При этом, по ее словам, до конца октября ожидается переменная облачность. Местами в дневные часы возможны небольшие локальные дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный. В пятницу, 1 ноября, еще будет тепло. Ночью +7...+10, на побережье до +12 градусов, а днем столбики термометров покажут +14...+19 градусов, ветер западный, до 17 метров в секунду.Грядущие выходные будут прохладными, столбики термометров покажут всего +1...+6 градусов ночью и до +3...+9 градусов днем, отметила она.Ранее о том, что последняя неделя октября порадует жителей и гостей Крыма комфортной погодой рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуКлимат Крыма лихорадит – экспертХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
На Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание, так уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.
"Морозы придут в Крым в начале следующей недели. Так, ночью 4 ноября ожидается от +1 тепла до 4 градусов мороза. Днем в понедельник воздух прогреется всего до + 5...+10 градусов", - сказала Степанова.
При этом, по ее словам, до конца октября ожидается переменная облачность. Местами в дневные часы возможны небольшие локальные дожди. Ветер западный, юго-западный, умеренный. В пятницу, 1 ноября, еще будет тепло. Ночью +7...+10, на побережье до +12 градусов, а днем столбики термометров покажут +14...+19 градусов, ветер западный, до 17 метров в секунду.
"В субботу, 2 ноября, днем еще будет тепло, до +15...+21, но уже к вечеру юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. А в ночь со 2 на 3 ноября погода резко изменится, пройдет холодный арктический фронт, ожидаются небольшие осадки, в горах со снегом", - уточнила синоптик.
Грядущие выходные будут прохладными, столбики термометров покажут всего +1...+6 градусов ночью и до +3...+9 градусов днем, отметила она.
Ранее о том, что последняя неделя октября порадует
жителей и гостей Крыма комфортной погодой рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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