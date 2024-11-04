https://crimea.ria.ru/20241104/putin-vstretilsya-s-ministrom-inostrannykh-del-kndr-1141606500.html

Путин встретился с министром иностранных дел КНДР

Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Путин встретился с министром иностранных дел КНДР

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с министром иностранных дело Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T18:05

2024-11-04T18:05

2024-11-04T18:05

владимир путин (политик)

кндр (северная корея)

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Москве с министром иностранных дело Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, сообщает пресс-служба Кремля.Как уточнили в Кремле, Цой Сон Хи передала слова приветствия Владимиру Путину от председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.Ранее в Москве состоялась отдельная встреча глав внешнеполитических ведомств России и КНДР. Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку до конца специальной военной операции.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВОДело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДРВоенные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), кндр (северная корея), россия, новости