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Путин встретился с министром иностранных дел КНДР
Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Путин встретился с министром иностранных дел КНДР
Президент России Владимир Путин встретился в Москве с министром иностранных дело Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T18:05
2024-11-04T18:05
2024-11-04T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Москве с министром иностранных дело Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, сообщает пресс-служба Кремля.Как уточнили в Кремле, Цой Сон Хи передала слова приветствия Владимиру Путину от председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.Ранее в Москве состоялась отдельная встреча глав внешнеполитических ведомств России и КНДР. Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку до конца специальной военной операции.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВОДело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДРВоенные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию
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владимир путин (политик), кндр (северная корея), россия, новости
Путин встретился с министром иностранных дел КНДР
Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Москве с министром иностранных дело Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи. С российской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Кремле, Цой Сон Хи передала слова приветствия Владимиру Путину от председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.
Ранее в Москве состоялась отдельная встреча глав внешнеполитических ведомств России и КНДР
. Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не сомневается в победе России в украинском конфликте и будет оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку до конца специальной военной операции.
Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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