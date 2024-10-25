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Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДР

Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДР - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДР

Принципиально важным в заключении договора между РФ и КНДР является не гипотетическая возможность участия корейских военных в украинском конфликте, а то, что... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T22:39

2024-10-25T22:39

2024-10-25T22:39

радио "спутник в крыму"

россия

кндр (северная корея)

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

сша

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Принципиально важным в заключении договора между РФ и КНДР является не гипотетическая возможность участия корейских военных в украинском конфликте, а то, что Россия тем самым формирует новый контур безопасности, разрушая прежнюю монополию США и утверждаясь в роли альтернативного мирового лидера, в том числе в военной сфере. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.По его словам, Корейская Народно-Демократическая Республика – это страна с развитой экономикой и мощной военной силой, по-настоящему суверенная, не являющееся ничьим сателлитом. И то, что она стремится к партнерским отношениям с Россией – яркий показатель нового политического ландшафта, в который мир сейчас входит.Именно осознание обрушения своей американской исключительности в очередной сфере – военно-стратегической, а не гипотетически возможное участие военных КНДР на стороне России в украинском конфликте пугает Вашингтон, считает эксперт.Баланс сил уже не изменится в пользу США, потому американцы с большой тревогой смотрят на происходящее вокруг России и, в частности, на то, какую поддержку оказывают ей страны Глобального юга, заметил эксперт."Но они сами выбрали путь конфронтации и теперь пожинают результаты и, конечно, очень боятся. Теперь они просто один из центров силы, который при этом, по представлению всего мирового сообщества, является деградирующим", – заключил эксперт.14 октября президент РФ Владимир Путин внес проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР в Госдуму, которая утвердила его 24 октября. Лидеры РФ и Корейской Народно-Демократической Республики подписали документ еще летом по итогам двусторонних переговоров.Согласно ст. 4 Договора, "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации".Накануне в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС президент России Владимир Путин ответил на вопрос о спутниковых снимках, которые якобы зафиксировали передвижение военнослужащих КНДР на территорию РФ, подчеркнув, что сомнений в серьезном отношении Пхеньяна к заключенному договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией нет.Ранее Владимир Путин назвал этот документ "по-настоящему прорывным".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДРНе для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДРЗеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной Кореей

россия

кндр (северная корея)

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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