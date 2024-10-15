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Зеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной Кореей - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Зеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной Кореей
Зеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной Кореей - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Зеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной Кореей
Внесение президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму проекта о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T22:39
2024-10-15T22:39
радио "спутник в крыму"
мнения
россия
кндр (северная корея)
политика
украина
сотрудничество
вадим колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Внесение президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму проекта о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей уже вызвало панику в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Договор между РФ и КНДР был подписан летом текущего года во время визита российского лидера в Северную Корею.По мнению Колесниченко, этот договор будет ратифицирован Государственной Думой в ближайшее время, а один из его пунктов подразумевает взаимную поддержку в случае агрессии иных стран, напомнил эксперт.На Украине уже отреагировали на происходящее: глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что "у России нет никакой законной причины, чтобы делать Северную Корею де-факто союзниками".По мнению Колесниченко, такие заявления не что иное как признак паники в Киеве. И она вполне объяснима в условиях, когда интерес Запада к Украине теряется катастрофически, считает политолог.Он добавил, что Зеленский может делать разного рода заявления на этот счет, поскольку у него свои цели – в частности, добиться большей помощи от Запада.При этом Колесниченко считает, что обстоятельства уже откровенно играют против киевского режима: силы и средства Запада оттягиваются на Ближний Восток.Напомним, в июне Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна. В нем более 20 статей, которые отражают намерения стран сотрудничать в целях регионального и международного мира, в том числе с помощью друг другу в случае внешней агрессии.Тогда президент назвал этот договор прорывным документом на долгосрочную перспективу.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что против такого договора, предполагающего взаимопомощь в отражении агрессии, могут быть лишь сами агрессоры.8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен во время своего выступления в парламенте заявил, что КНДР может отправлять военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Он объяснил это тем, что страны заключили соглашение, похожее на военный союз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен Ким Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперацииКак Запад может ответить на сближение России и КНДР – эксперт
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РИА Новости Крым
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мнения, россия, кндр (северная корея), политика, украина, сотрудничество, вадим колесниченко
Зеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной Кореей

Партнерство России и Северной Кореи в рамках нового договора вызвало панику в Киеве

22:39 15.10.2024
 
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Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Внесение президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму проекта о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей уже вызвало панику в Киеве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Договор между РФ и КНДР был подписан летом текущего года во время визита российского лидера в Северную Корею.
По мнению Колесниченко, этот договор будет ратифицирован Государственной Думой в ближайшее время, а один из его пунктов подразумевает взаимную поддержку в случае агрессии иных стран, напомнил эксперт.

"То есть если на Северную Корею кто-либо нападет, то Россия имеет право, согласно уставу ООН, вступиться за это государство. Точно так же КНДР имеет право помогать нашему государству согласно международным законам", – прокомментировал Колесниченко.

На Украине уже отреагировали на происходящее: глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что "у России нет никакой законной причины, чтобы делать Северную Корею де-факто союзниками".
По мнению Колесниченко, такие заявления не что иное как признак паники в Киеве. И она вполне объяснима в условиях, когда интерес Запада к Украине теряется катастрофически, считает политолог.

"Мы эту часть договора (взаимную поддержку в случае агрессии – ред.) рассматриваем как гипотетическую. А Зеленский уже по этому поводу бьет панику и рассказывает, что Северная Корея помогает России и поддерживает ее", – отметил эксперт.

Он добавил, что Зеленский может делать разного рода заявления на этот счет, поскольку у него свои цели – в частности, добиться большей помощи от Запада.
При этом Колесниченко считает, что обстоятельства уже откровенно играют против киевского режима: силы и средства Запада оттягиваются на Ближний Восток.
Напомним, в июне Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна. В нем более 20 статей, которые отражают намерения стран сотрудничать в целях регионального и международного мира, в том числе с помощью друг другу в случае внешней агрессии.
Тогда президент назвал этот договор прорывным документом на долгосрочную перспективу.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что против такого договора, предполагающего взаимопомощь в отражении агрессии, могут быть лишь сами агрессоры.
8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен во время своего выступления в парламенте заявил, что КНДР может отправлять военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Он объяснил это тем, что страны заключили соглашение, похожее на военный союз.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияРоссияКНДР (Северная Корея)ПолитикаУкраинаСотрудничествоВадим Колесниченко
 
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