https://crimea.ria.ru/20241014/rossiya-ratifitsiruet-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-kndr-1141080610.html
Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и КНДР. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T20:33
2024-10-14T20:33
2024-10-14T20:33
владимир путин (политик)
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договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и КНДР. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.Путин подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в ходе государственного визита в Пхеньян. Договор является по-настоящему прорывным и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень, заявил ранее российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессииКим Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперацииКНДР провозгласила себя ядерным государством
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владимир путин (политик), россия, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), новости, государственная дума рф, политика, сотрудничество
Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР