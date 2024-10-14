https://crimea.ria.ru/20241014/rossiya-ratifitsiruet-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-kndr-1141080610.html

Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и КНДР. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T20:33

2024-10-14T20:33

2024-10-14T20:33

владимир путин (политик)

россия

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

кндр (северная корея)

новости

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сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и КНДР. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.Путин подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в ходе государственного визита в Пхеньян. Договор является по-настоящему прорывным и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень, заявил ранее российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессииКим Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперацииКНДР провозгласила себя ядерным государством

россия

кндр (северная корея)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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