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Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и КНДР. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T20:33
2024-10-14T20:33
владимир путин (политик)
россия
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
кндр (северная корея)
новости
государственная дума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и КНДР. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.Путин подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в ходе государственного визита в Пхеньян. Договор является по-настоящему прорывным и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень, заявил ранее российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессииКим Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперацииКНДР провозгласила себя ядерным государством
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владимир путин (политик), россия, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), новости, государственная дума рф, политика, сотрудничество
Россия ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

20:33 14.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве России и КНДР. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

"Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года", – сказано в проекте закона.

Путин подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в ходе государственного визита в Пхеньян. Договор является по-настоящему прорывным и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень, заявил ранее российский лидер.
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Владимир Путин (политик)РоссияДоговор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРКНДР (Северная Корея)НовостиГосударственная Дума РФПолитикаСотрудничество
 
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