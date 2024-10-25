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Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР
Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР
Параметры взаимной помощи между КНДР и Российской Федерацией, не указанные в договоре о стратегическом партнерстве, не являются предметом публичного обсуждения. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T17:58
2024-10-25T17:58
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
кндр (северная корея)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Параметры взаимной помощи между КНДР и Российской Федерацией, не указанные в договоре о стратегическом партнерстве, не являются предметом публичного обсуждения. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.Сергей Рябков обратил внимание, что пункты договора между двумя странами о такого рода взаимопомощи действуют только во время вооруженной агрессии против кого-либо из участников."То есть, если агрессии против Корейской народной демократической республики нет, то и соответствующее положение данного договора остается таковым, как оно сформулировано и положено на бумагу. Это сигнал сдерживания для всех", - отметил он.По словам Рябкова, в КНДР пристально следят за деятельностью БРИКС, вопросы сотрудничества со странами объединения рассматриваются в Пхеньяне, хотя официально никаких шагов в эту сторону там пока не предпринимают.24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о переброске в РФ военных из КНДР, напомнил, что договор о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна ратифицирован 24 октября. Он также подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в серьезном отношении руководства КНДР к договоренностям с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуациюЗеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной КореейВоенно-политические союзы с Россией: когда они сформируются – мнение
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сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), новости
Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР

Рябков: положение о военной помощи с КНДР задействуется в случае агрессии

17:58 25.10.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Параметры взаимной помощи между КНДР и Российской Федерацией, не указанные в договоре о стратегическом партнерстве, не являются предметом публичного обсуждения. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
"В договоре все сказано. Параметры взаимной помощи сверх того, что в нем написано, не являются предметом публичных дискуссий", - сказал он.
Сергей Рябков обратил внимание, что пункты договора между двумя странами о такого рода взаимопомощи действуют только во время вооруженной агрессии против кого-либо из участников.
"То есть, если агрессии против Корейской народной демократической республики нет, то и соответствующее положение данного договора остается таковым, как оно сформулировано и положено на бумагу. Это сигнал сдерживания для всех", - отметил он.
По словам Рябкова, в КНДР пристально следят за деятельностью БРИКС, вопросы сотрудничества со странами объединения рассматриваются в Пхеньяне, хотя официально никаких шагов в эту сторону там пока не предпринимают.
"Мы обратили внимание на то, что в недавнем евразийском женском форуме, прошедшем в Петербурге, принимала участие министр иностранных дел КНДР, которая подключилась именно к сессии БРИКС. Мы исходим из того, что объединение как явление международной жизни рассматривается и исследуется коллегами в Пхеньяне", - сказал Сергей Рябков.
24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о переброске в РФ военных из КНДР, напомнил, что договор о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна ратифицирован 24 октября. Он также подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в серьезном отношении руководства КНДР к договоренностям с Россией.
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