https://crimea.ria.ru/20241025/ne-dlya-publichnogo-obsuzhdeniya-v-rossii-vyskazalis-o-voennoy-pomoschi-kndr-1141355498.html

Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР

Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР

Параметры взаимной помощи между КНДР и Российской Федерацией, не указанные в договоре о стратегическом партнерстве, не являются предметом публичного обсуждения. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T17:58

2024-10-25T17:58

2024-10-25T17:58

сергей рябков

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

кндр (северная корея)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Параметры взаимной помощи между КНДР и Российской Федерацией, не указанные в договоре о стратегическом партнерстве, не являются предметом публичного обсуждения. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.Сергей Рябков обратил внимание, что пункты договора между двумя странами о такого рода взаимопомощи действуют только во время вооруженной агрессии против кого-либо из участников."То есть, если агрессии против Корейской народной демократической республики нет, то и соответствующее положение данного договора остается таковым, как оно сформулировано и положено на бумагу. Это сигнал сдерживания для всех", - отметил он.По словам Рябкова, в КНДР пристально следят за деятельностью БРИКС, вопросы сотрудничества со странами объединения рассматриваются в Пхеньяне, хотя официально никаких шагов в эту сторону там пока не предпринимают.24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о переброске в РФ военных из КНДР, напомнил, что договор о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна ратифицирован 24 октября. Он также подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в серьезном отношении руководства КНДР к договоренностям с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуациюЗеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной КореейВоенно-политические союзы с Россией: когда они сформируются – мнение

россия

кндр (северная корея)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), новости