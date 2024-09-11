https://crimea.ria.ru/20240911/voenno-politicheskie-soyuzy-s-rossiey-kogda-oni-sformiruyutsya--mnenie-1140261937.html

Военно-политические союзы с Россией: когда они сформируются – мнение

Военно-политические союзы с Россией: когда они сформируются – мнение - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Военно-политические союзы с Россией: когда они сформируются – мнение

Военно-политические союзы уже сформировались, и если соответствующие договоры не подписаны, это не означает, что их нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T07:21

2024-09-11T07:21

2024-09-11T07:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Военно-политические союзы уже сформировались, и если соответствующие договоры не подписаны, это не означает, что их нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук Александр Ирхин.По его словам, по факту коалиции уже сложились, и одна из них важная и ценная в формате Россия – Беларусь.Он отметил, что сохранившая экономический советский уклад Белоруссия доказала, что что Советский Союз мог существовать и дальше, а утверждения о том, что его распад был неизбежен – "всего лишь миф и предательство определенной элитной группы".Что касается коллективного Востока, то и здесь военное сотрудничество с РФ имеет место и организуется оно в рамках экономических блоков, таких как БРИКС, добавил Ирхин.В частности, Россия ощущает поддержку КНДР и Ирана, который особенно остро понимает, что "в случае продвижения Запада на Восток он будет, безусловно, следующим", считает эксперт."Они понимают, что буквально на шаг от нас отстают в той форме военной эскалации, которая навязана нам. И им выгоднее осуществлять нам военно-технические поставки, чтобы оттянуть от себя линию фронта и навязываемый (Западом) сценарий", – прокомментировал Ирхин.Таким образом союзники у России есть уже сегодня, и эти взаимоотношения только крепнут – без лишнего шума, постепенно, на основе взаимовыгодных договоренностей, при этом никаких военных блоков против кого-то Россия не создает, заключил политолог.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума, заявил, что присоединиться к БРИКС готовы более 30 стран. Читайте также на РИА Новости Крым:Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России

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новости, александр ирхин, мнения, политика, россия, беларусь, брикс