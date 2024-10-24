https://crimea.ria.ru/20241024/gosduma-ratifitsirovala-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-rossii-s-kndr-1141310834.html

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР

Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщили на официальном сайте Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T10:53

2024-10-24T10:53

2024-10-24T10:53

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

кндр (северная корея)

россия

новости

государственная дума рф

вячеслав володин

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщили на официальном сайте Госдумы РФ.Законопроект о ратификации договора ранее внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.Президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в ходе государственного визита в Пхеньян 19 июня 2024 года. Он предусматривает постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.Договор является по-настоящему прорывным и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень, заявил ранее российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессииЗеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной КореейКим Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации

кндр (северная корея)

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), россия, новости, государственная дума рф, вячеслав володин, политика