https://crimea.ria.ru/20241024/gosduma-ratifitsirovala-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-rossii-s-kndr-1141310834.html
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР
Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщили на официальном сайте Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T10:53
2024-10-24T10:53
2024-10-24T10:53
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
кндр (северная корея)
россия
новости
государственная дума рф
вячеслав володин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщили на официальном сайте Госдумы РФ.Законопроект о ратификации договора ранее внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.Президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в ходе государственного визита в Пхеньян 19 июня 2024 года. Он предусматривает постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.Договор является по-настоящему прорывным и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень, заявил ранее российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессииЗеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной КореейКим Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации
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договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), россия, новости, государственная дума рф, вячеслав володин, политика
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР