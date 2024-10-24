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Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР
Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщили на официальном сайте Госдумы РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T10:53
2024-10-24T10:53
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
кндр (северная корея)
россия
новости
государственная дума рф
вячеслав володин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщили на официальном сайте Госдумы РФ.Законопроект о ратификации договора ранее внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.Президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в ходе государственного визита в Пхеньян 19 июня 2024 года. Он предусматривает постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.Договор является по-настоящему прорывным и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень, заявил ранее российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: договор России с КНДР предусматривает взаимную защиту от агрессииЗеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной КореейКим Чен Ын выразил поддержку России в проведении спецоперации
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договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), россия, новости, государственная дума рф, вячеслав володин, политика
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДР

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР

10:53 24.10.2024
 
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Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщили на официальном сайте Госдумы РФ.
Законопроект о ратификации договора ранее внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.
"В самых непростых ситуациях Корейская Народная Демократическая Республика всегда принимала позицию поддержки нашей страны на уровне международных организаций, при проведении специальной военной операции, поддержала вхождение Крыма, решения, принятые по Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областям. И отношения на парламентском уровне также развиваются в рамках межфракционного сотрудничества", — сказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в ходе государственного визита в Пхеньян 19 июня 2024 года. Он предусматривает постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.
Договор является по-настоящему прорывным и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень, заявил ранее российский лидер.
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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРКНДР (Северная Корея)РоссияНовостиГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
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