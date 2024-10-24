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Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию
Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией ратифицирован и сомнений в серьезном отношении руководства Северной Кореи к... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией ратифицирован и сомнений в серьезном отношении руководства Северной Кореи к договоренностям с РФ нет. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о переброске в Россию военных из КНДР.Президент напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР ратифицирован 24 октября и подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в серьезном отношении руководства Северной Кореи к договоренностям с РФ.Согласно ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДРЗеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной КореейМИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен
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новости, кндр (северная корея), новости сво, владимир путин (политик), брикс, саммит брикс в казани
Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию

Путин: Россия в контакте с северокорейскими друзьями

19:14 24.10.2024 (обновлено: 19:15 24.10.2024)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
XVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией ратифицирован и сомнений в серьезном отношении руководства Северной Кореи к договоренностям с РФ нет. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о переброске в Россию военных из КНДР.

"Снимки они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они чего-то отражают", - сказал президент России на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС, отвечая на вопрос о спутниковых снимках, которые якобы зафиксировали передвижение военнослужащих Северной Кореи на территорию РФ.

Президент напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР ратифицирован 24 октября и подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в серьезном отношении руководства Северной Кореи к договоренностям с РФ.
"Что и как мы будем делать - это наше дело. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Во всяком случае, сегодня российская армия движется вперед", - сказал президент России и напомнил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.
Согласно ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации".
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