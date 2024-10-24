https://crimea.ria.ru/20241024/voennye-kndr-v-rossii---putin-prokommentiroval-situatsiyu-1141323956.html

Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию

Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией ратифицирован и сомнений в серьезном отношении руководства Северной Кореи к... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T19:14

2024-10-24T19:14

2024-10-24T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией ратифицирован и сомнений в серьезном отношении руководства Северной Кореи к договоренностям с РФ нет. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о переброске в Россию военных из КНДР.Президент напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР ратифицирован 24 октября и подчеркнул, что у Москвы нет сомнений в серьезном отношении руководства Северной Кореи к договоренностям с РФ.Согласно ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России с КНДРЗеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной КореейМИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен

https://crimea.ria.ru/20241024/zavershenie-konflikta-na-ukraine---zayavlenie-putina-1141323301.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кндр (северная корея), новости сво, владимир путин (политик), брикс, саммит брикс в казани