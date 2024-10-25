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Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДР - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДР
Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДР - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДР
Президент России Владимир Путин в шутливой форме прокомментировал "взрывную реакцию" Запада и Украины на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T11:10
2024-10-25T11:10
кндр (северная корея)
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
владимир путин (политик)
россия
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в шутливой форме прокомментировал "взрывную реакцию" Запада и Украины на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран.Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева попросила российского лидера прокомментировать "взрыв" реакции в Вашингтоне и Киеве на его слова о договоре с КНДР.Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент России, отвечая на вопрос о переброске в РФ военных из КНДР, напомнил, что договор о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна ратифицирован 24 октября. Он также подчеркнул, что у РФ нет сомнений в серьезном отношении руководства КНДР к договоренностям с Россией.Согласно ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуациюИтоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мираО чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в КазаниИтоги саммита БРИКС - главные заявления Путина
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РИА Новости Крым
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кндр (северная корея), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, владимир путин (политик), россия, политика, новости
Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДР

Путин пошутил из-за "взрывной реакции" Запада и Киева на свои слова о договоре РФ с КНДР

11:10 25.10.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в шутливой форме прокомментировал "взрывную реакцию" Запада и Украины на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран.
Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева попросила российского лидера прокомментировать "взрыв" реакции в Вашингтоне и Киеве на его слова о договоре с КНДР.
"В четвертой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва", - цитирует Путина РИА Новости.
Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент России, отвечая на вопрос о переброске в РФ военных из КНДР, напомнил, что договор о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна ратифицирован 24 октября. Он также подчеркнул, что у РФ нет сомнений в серьезном отношении руководства КНДР к договоренностям с Россией.
Согласно ст. 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации".
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