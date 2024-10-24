https://crimea.ria.ru/20241024/itogi-sammita-briks---glavnye-zayavleniya-putina-1141325724.html

Итоги саммита БРИКС - главные заявления Путина

Итоги саммита БРИКС - главные заявления Путина - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Итоги саммита БРИКС - главные заявления Путина

В Казани завершается XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли представители 35 государств. В четверг вечером президент России Владимир Путин дал... РИА Новости Крым, 24.10.2024

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2024-10-24T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Казани завершается XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли представители 35 государств. В четверг вечером президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, где обозначил главные итоги саммита, ответил на вопросы международной повестки и сделал заявления по украинскому конфликту.Главные заявления российского лидера по итогам саммита БРИКС - в подборке РИА Новости Крым.Взаимодействие стран БРИКС"На саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС, суммировавшая состоявшиеся дискуссии. Получился, на наш взгляд, комплексный, концептуальный документ с позитивной повесткой, устремленной в будущее. Важно, что в нем подтверждена приверженность всех наших государств построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН", - сказал Путин в ходе пресс-конференции.В частности страны БРИКС будут уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах, реализовывать совместные инвестпроекты. В БРИКС готовы работать и искать решения без диктата извне и навязывания подходов.Президент подчеркнул, что БРИКС — не замкнутый формат, он открыт для всех, кто разделяет его ценности. Также сообщил, что страны БРИКС согласовали список государств-партнеров объединения. Организация направит ряду стран предложения об участии в объединении в качестве государств-партнеров, некоторые участники саммита передали запрос на полноформатное участие в объединении.Россия и ЗападРоссия будет открыта к сотрудничеству с США после выборов там, если и они будут открыты, а "не хотят — не надо". Отношения РФ и США после выборов зависят от будущей администрации Белого дома, заявил российский лидер.Информация о том, что российская разведка будет якобы "сеять хаос" в Великобритании, является чушью, заявил президент. То, что происходит на улицах некоторых европейских городов - результат внутренней политики этих государств. По его словам, необходимо смотреть на политику стран Запада в области экологии, финансов и внутренней политики.Путин добавил, что люди боятся эскалации в различных зонах мировых конфликтов, приведя в пример Ближний Восток и Украину. При этом подчеркнул, что эскалацией занимается не Россия."На обострение всегда играют те, кто стоят на другой стороне", - напомнил президент и обвинил Запад в несправедливом расширении НАТО."Мы же это говорили: не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность — расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим поменять эту ситуацию и мы добьемся этого", - заявил президент.Украинский вопрос"Переговоров не хотят главари киевского режима, в том числе и потому, что начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим надо проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", - ответил Путин на вопрос о переговорах по Украине."Лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - добавил он.Он также подчеркнул, что все страны БРИКС заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на Украине и предлагают свои решения. Говоря о ситуации в зоне спецоперации глава российского государства подчеркнул, что ВС РФ движутся вперед на всех участках линии соприкосновения в СВО. Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, часть украинских подразделений в Курской области блокированы, окружены около двух тысяч человек. При этом президент заявил, что провокации на курском направлении - затея Запада, связанная с выборами в США."Они хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям действующей администрации этой партии, что их вложения в Украину были не напрасны", - поясни Путин.Главная задача РФ"Начну с безопасности России, потому что для меня это - самое главное", - сказал российский лидер.Еще одна ключевая задача - укрепление суверенитета страны. Президент напомнил, о многочисленных попытках запада указывать РФ на ее место, что в конечном счете привело бы страну к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков.Другие важные тезисы- Рост ВВП РФ в этом году может составить 3,9-4%.- БРИКС пока не создает альтернативы SWIFT, поскольку имеющихся инструментов достаточно, но это очень важный вопрос.- Россия считает, что Николас Мадуро честно победил на выборах президента Венесуэлы.- Россия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главноеИнтересные факты о БРИКС: все, что нужно знать - ИНФОГРАФИКАПлан Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин

https://crimea.ria.ru/20241024/rossiya-ne-mozhet-suschestvovat-bez-suvereniteta---putin-1141324731.html

https://crimea.ria.ru/20241024/zavershenie-konflikta-na-ukraine---zayavlenie-putina-1141323301.html

https://crimea.ria.ru/20241024/v-kurskoy-oblasti-okruzhena-krupnaya-gruppirovka-vsu---putin--1141322752.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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