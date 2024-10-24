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План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин
План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин - РИА Новости Крым, 24.10.2024
План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин
Саммит БРИКС показал, что план коллективного Запада изолировать Россию оказался провальным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T08:53
2024-10-24T09:06
вячеслав володин
антониу гутерриш
брикс
саммит брикс в казани
россия
политика
в мире
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Саммит БРИКС показал, что план коллективного Запада изолировать Россию оказался провальным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.БРИКС признают на мировой арене, что подтверждает участие в саммите Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, которой отводится центральная роль по поддержанию мира и безопасности, отметил председатель Госдумы. И подчеркнул, что Россия стала местом притяжения."В эти дни в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения. Экономики стран БРИКС, представляющих практически половину населения планеты, развиваются опережающими темпами и демонстрируют устойчивость. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составит по итогам года 36,7%, что уверенно превышает долю G7. И этот разрыв будет только расти", – сказал Володин.В эти дни в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения, напомнил он.Как заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании саммита объединения, все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется. Также российский лидер предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. Итоговая декларация саммита БРИКС определяет приоритеты в укреплении стратегического партнерства стран-участниц объединения, заявил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – ПутинДоля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – ПутинПутин назвал большую финансовую ошибку США
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вячеслав володин, антониу гутерриш, брикс, саммит брикс в казани, россия, политика, в мире, сотрудничество
План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин

Провал западной политики по изоляции России показал саммит БРИКС – Володин

08:53 24.10.2024 (обновлено: 09:06 24.10.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт РИА Новости Крым. Саммит БРИКС показал, что план коллективного Запада изолировать Россию оказался провальным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.

"План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Время Байдена, Макрона, Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств", написал Володин в своем Telegram-канале, комментируя саммит БРИКС в Казани.

БРИКС признают на мировой арене, что подтверждает участие в саммите Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, которой отводится центральная роль по поддержанию мира и безопасности, отметил председатель Госдумы. И подчеркнул, что Россия стала местом притяжения.
"В эти дни в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения. Экономики стран БРИКС, представляющих практически половину населения планеты, развиваются опережающими темпами и демонстрируют устойчивость. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составит по итогам года 36,7%, что уверенно превышает долю G7. И этот разрыв будет только расти", сказал Володин.
В эти дни в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения, напомнил он.
Как заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании саммита объединения, все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется. Также российский лидер предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. Итоговая декларация саммита БРИКС определяет приоритеты в укреплении стратегического партнерства стран-участниц объединения, заявил российский лидер.
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