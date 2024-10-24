https://crimea.ria.ru/20241024/plan-vashingtona-i-bryusselya-po-izolyatsii-rossii-provalilsya--volodin-1141307688.html

План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин

План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин - РИА Новости Крым, 24.10.2024

План Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился – Володин

Саммит БРИКС показал, что план коллективного Запада изолировать Россию оказался провальным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T08:53

2024-10-24T08:53

2024-10-24T09:06

вячеслав володин

антониу гутерриш

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саммит брикс в казани

россия

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в мире

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Саммит БРИКС показал, что план коллективного Запада изолировать Россию оказался провальным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.БРИКС признают на мировой арене, что подтверждает участие в саммите Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, которой отводится центральная роль по поддержанию мира и безопасности, отметил председатель Госдумы. И подчеркнул, что Россия стала местом притяжения."В эти дни в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения. Экономики стран БРИКС, представляющих практически половину населения планеты, развиваются опережающими темпами и демонстрируют устойчивость. Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составит по итогам года 36,7%, что уверенно превышает долю G7. И этот разрыв будет только расти", – сказал Володин.В эти дни в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения, напомнил он.Как заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании саммита объединения, все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется. Также российский лидер предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. Итоговая декларация саммита БРИКС определяет приоритеты в укреплении стратегического партнерства стран-участниц объединения, заявил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – ПутинДоля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – ПутинПутин назвал большую финансовую ошибку США

https://crimea.ria.ru/20241023/politolog-sravnil-sammit-briks-v-kazani-s-sozdaniem-oon-v-1945-godu-1141289674.html

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вячеслав володин, антониу гутерриш, брикс, саммит брикс в казани, россия, политика, в мире, сотрудничество