https://crimea.ria.ru/20241023/putin-nazval-bolshuyu-finansovuyu-oshibku-ssha-1141292077.html
Путин назвал большую финансовую ошибку США
Путин назвал большую финансовую ошибку США - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Путин назвал большую финансовую ошибку США
Использование доллара в качестве оружия против неугодных стран дискредитирует эту валюту, снижает ее возможности и неизбежно ведет к глобальному финансовому... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T14:55
2024-10-23T14:55
2024-10-23T14:56
владимир путин (политик)
россия
доллар
экономика
финансы
политика
новости
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/27/1118052791_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_a6cdcfbcacdb16ce49e2640d874863dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Использование доллара в качестве оружия против неугодных стран дискредитирует эту валюту, снижает ее возможности и неизбежно ведет к глобальному финансовому переустройству. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном формате.При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбу, однако была поставлена в вынужденные условия поиска альтернативы."Мы должны понимать, что чем дольше мы будем жить по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И это может сопровождаться большими потрясениями. Может быть и теми, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем востоке", - сказал российский лидер.Страны БРИКС представят предложение по введению альтернативных платежных средств взамен американского доллара на саммите объединения в Казани, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов РФ. Они не дадут желаемого для США эффекта, заявлял ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкцииБРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал главную задачу БРИКС
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/27/1118052791_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_1dfaaa1f35cfc4c7863e499973b10513.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, доллар, экономика, финансы, политика, новости, брикс
Путин назвал большую финансовую ошибку США
Путин: доллар в качестве оружия – большая ошибка
14:55 23.10.2024 (обновлено: 14:56 23.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Использование доллара в качестве оружия против неугодных стран дискредитирует эту валюту, снижает ее возможности и неизбежно ведет к глобальному финансовому переустройству. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном формате.
"Доллар в качестве оружия – большая ошибка. Использование его как средства достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает его возможности", - заявил президент России.
При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбу, однако была поставлена в вынужденные условия поиска альтернативы.
"Мы должны понимать, что чем дольше мы будем жить по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И это может сопровождаться большими потрясениями. Может быть и теми, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем востоке", - сказал российский лидер.
Страны БРИКС представят предложение по введению альтернативных платежных средств
взамен американского доллара на саммите объединения в Казани, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.
Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару
как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов РФ. Они не дадут желаемого для США эффекта, заявлял ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: