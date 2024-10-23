https://crimea.ria.ru/20241023/putin-nazval-bolshuyu-finansovuyu-oshibku-ssha-1141292077.html

Путин назвал большую финансовую ошибку США

Путин назвал большую финансовую ошибку США - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Путин назвал большую финансовую ошибку США

Использование доллара в качестве оружия против неугодных стран дискредитирует эту валюту, снижает ее возможности и неизбежно ведет к глобальному финансовому... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T14:55

2024-10-23T14:55

2024-10-23T14:56

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Использование доллара в качестве оружия против неугодных стран дискредитирует эту валюту, снижает ее возможности и неизбежно ведет к глобальному финансовому переустройству. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном формате.При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбу, однако была поставлена в вынужденные условия поиска альтернативы."Мы должны понимать, что чем дольше мы будем жить по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И это может сопровождаться большими потрясениями. Может быть и теми, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем востоке", - сказал российский лидер.Страны БРИКС представят предложение по введению альтернативных платежных средств взамен американского доллара на саммите объединения в Казани, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов РФ. Они не дадут желаемого для США эффекта, заявлял ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкцииБРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал главную задачу БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, доллар, экономика, финансы, политика, новости, брикс