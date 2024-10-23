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Путин назвал большую финансовую ошибку США - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Путин назвал большую финансовую ошибку США
Путин назвал большую финансовую ошибку США - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Путин назвал большую финансовую ошибку США
Использование доллара в качестве оружия против неугодных стран дискредитирует эту валюту, снижает ее возможности и неизбежно ведет к глобальному финансовому... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T14:55
2024-10-23T14:56
владимир путин (политик)
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финансы
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Использование доллара в качестве оружия против неугодных стран дискредитирует эту валюту, снижает ее возможности и неизбежно ведет к глобальному финансовому переустройству. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном формате.При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбу, однако была поставлена в вынужденные условия поиска альтернативы."Мы должны понимать, что чем дольше мы будем жить по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И это может сопровождаться большими потрясениями. Может быть и теми, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем востоке", - сказал российский лидер.Страны БРИКС представят предложение по введению альтернативных платежных средств взамен американского доллара на саммите объединения в Казани, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов РФ. Они не дадут желаемого для США эффекта, заявлял ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкцииБРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал главную задачу БРИКС
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владимир путин (политик), россия, доллар, экономика, финансы, политика, новости, брикс
Путин назвал большую финансовую ошибку США

Путин: доллар в качестве оружия – большая ошибка

14:55 23.10.2024 (обновлено: 14:56 23.10.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКурс валют в Москве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Использование доллара в качестве оружия против неугодных стран дискредитирует эту валюту, снижает ее возможности и неизбежно ведет к глобальному финансовому переустройству. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном формате.

"Доллар в качестве оружия – большая ошибка. Использование его как средства достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает его возможности", - заявил президент России.

При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбу, однако была поставлена в вынужденные условия поиска альтернативы.
"Мы должны понимать, что чем дольше мы будем жить по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И это может сопровождаться большими потрясениями. Может быть и теми, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем востоке", - сказал российский лидер.
Страны БРИКС представят предложение по введению альтернативных платежных средств взамен американского доллара на саммите объединения в Казани, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров.
Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов РФ. Они не дадут желаемого для США эффекта, заявлял ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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Владимир Путин (политик)РоссияДолларЭкономикаФинансыПолитикаНовостиБРИКС
 
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