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Влияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - Путин
Влияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - Путин - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Влияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - Путин
Все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T11:32
2024-10-23T11:32
2024-10-23T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании саммита объединения в узком составе, которое проходит в Казани.В этом, по словам Путина, состоит суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества – так называемого мирового большинства."Именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения", - подчеркнул президент РФ.Он отметил, что БРИКС включает в себя единомышленников – суверенные страны представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. Объединение динамично развивается, укрепляется его авторитет и влияние в мировых делах, указал Путин."Государства-участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. При этом нас сплачивает общие ценности и мировоззрение", - добавил Путин.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина Путин назвал два главных принципа расширения БРИКСБРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог
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брикс, саммит брикс в казани, владимир путин (политик), политика, экономика, новости, россия
Влияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - Путин
Все страны БРИКС на деле позитивно влияют на глобальную стабильность в мире – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании саммита объединения в узком составе, которое проходит в Казани.
"Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие, не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем", - сказал российский лидер.
В этом, по словам Путина, состоит суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества – так называемого мирового большинства.
"Именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения", - подчеркнул президент РФ.
Он отметил, что БРИКС включает в себя единомышленников – суверенные страны представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. Объединение динамично развивается, укрепляется его авторитет и влияние в мировых делах, указал Путин.
"Государства-участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. При этом нас сплачивает общие ценности и мировоззрение", - добавил Путин.
ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.
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