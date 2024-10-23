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Влияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - Путин

Влияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - Путин - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Влияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - Путин

Все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T11:32

2024-10-23T11:32

2024-10-23T11:32

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саммит брикс в казани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Все страны БРИКС оказывают позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность, авторитет и влияние объединения в мировых делах укрепляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании саммита объединения в узком составе, которое проходит в Казани.В этом, по словам Путина, состоит суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества – так называемого мирового большинства."Именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения", - подчеркнул президент РФ.Он отметил, что БРИКС включает в себя единомышленников – суверенные страны представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. Объединение динамично развивается, укрепляется его авторитет и влияние в мировых делах, указал Путин."Государства-участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. При этом нас сплачивает общие ценности и мировоззрение", - добавил Путин.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина Путин назвал два главных принципа расширения БРИКСБРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, саммит брикс в казани, владимир путин (политик), политика, экономика, новости, россия