https://crimea.ria.ru/20241021/konflikt-na-ukraine-ne-vklyuchen-v-povestku-sammita-briks--v-chem-prichina-1141234796.html

Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина

Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина

Отсутствие темы Украины в повестке саммита БРИКС свидетельствует о том, что это не та проблема, которая способна нанести урон странам-участницам организации, а... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T20:11

2024-10-21T20:11

2024-10-21T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Отсутствие темы Украины в повестке саммита БРИКС свидетельствует о том, что это не та проблема, которая способна нанести урон странам-участницам организации, а экономические трудности Запада. И деградацию Европы в связи с украинским конфликтом здесь обсуждать не намерены. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее 21 октября в Кремле заявили, что обсуждение путей решения конфликта на Украине не входит в повестку саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что "каждый участник может затронуть эту тему на свое усмотрение".Такая оговорка о возможности высказаться об украинском конфликте любому и в любом ключе очень важна и выгодно отличает Россию и ее партнеров, считает Шатров."Так не принято в западных форматах. Там все очень четко: слово в слово, как генеральная линия "Вашингтонского обкома" говорит, так и надо действовать. У нас такого нет в тех форматах, где присутствует Россия", – сказал Шатров.Сам же факт, что тема Украины не включена в основную повестку саммита БРИКС, говорит о том, что его участники не рассматривают украинский конфликт как угрозу для мировой стабильности: "он локальный, как бы не выпячивали его на Западе", подчеркивает Шатров.От конфликта на Украине действительно страдает Европа, но решать проблемы Запада на саммите БРИКС не намерены, отметил Шатров. В том числе потому, что предлагаемые Западом варианты разрешения украинского конфликта, ведут только к деградации международных отношений, экономики и политики, пояснил политолог."Да, Европа деградирует из-за украинского кризиса. Ну, так решите вопрос – и он прекратится. У вас в руках инструментарий – саммит G-7. На саммите НАТО можете решить. А у стран, входящих в другие союзы, в частности БРИКС, совершенно другие проблемы, которые касаются развития, а не деградации", – прокомментировал Шатров.Он подчеркнул, что в руках БРИКС сегодня другая реальность современного, постглобального мира, поскольку в организации сосредоточены страны, являющиеся глобальными державами и региональными центрами."И сам факт проведения саммита БРИКС в России являет вызовом отстающему от нас западному миру, который пока не осознал, что ситуация изменилась, и не он теперь главный в человеческой цивилизации", – заключил эксперт.Саммит стран БРИКС пройдет 22 – 24 октября в Казани. В нем примут участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС БРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, украина, политика, нато, новости, мнения, игорь шатров, россия