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Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин
Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин
Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности в текущем году достигает 36,7% и уверенно превышает долю стран "Большой семерки". Об... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T14:03
2024-10-23T14:03
брикс
саммит брикс в казани
владимир путин (политик)
ввп (валовый внутренний продукт)
экономика
в мире
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности в текущем году достигает 36,7% и уверенно превышает долю стран "Большой семерки". Об этом заявил президент России Владимир Путин на проходящем в Казани заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Российский лидер отметил, что экономики стран БРИКС в целом демонстрируют достаточную устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике правительств.По словам Путина, БРИКС удалось за последний год согласовать целый ряд инициатив в различных критически важных сферах. Речь идет, в частности, "о повышении устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, противодействии протекционизму, развитии электронной торговли, налаживании контактов по линии особых экономических зон"."Полагаем, что выработке общей позиции по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы будет способствовать запуск специального механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации", - добавил глава государства.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина Путин назвал два главных принципа расширения БРИКСБРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог
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брикс, саммит брикс в казани, владимир путин (политик), ввп (валовый внутренний продукт), экономика, в мире, россия, новости
Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин

Доля БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности достигла 36% - Путин

14:03 23.10.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности в текущем году достигает 36,7% и уверенно превышает долю стран "Большой семерки". Об этом заявил президент России Владимир Путин на проходящем в Казани заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
"Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран "группы семи" - эта доля составит 30%. 30 процентов было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше", - сказал он.
Российский лидер отметил, что экономики стран БРИКС в целом демонстрируют достаточную устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике правительств.
По словам Путина, БРИКС удалось за последний год согласовать целый ряд инициатив в различных критически важных сферах. Речь идет, в частности, "о повышении устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, противодействии протекционизму, развитии электронной торговли, налаживании контактов по линии особых экономических зон".
"Полагаем, что выработке общей позиции по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы будет способствовать запуск специального механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации", - добавил глава государства.
ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.
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