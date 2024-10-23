Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – Путин
Путин: зерновая биржа БРИКС со временем может превратиться в полноценную товарную биржу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Зерновая биржа БРИКС позволит защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, со временем она может трансформироваться в полноценную товарную биржу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, который проходит в Казани.
"Ряд государств БРИКС входят в число крупнейших производителей зерновых, зернобобовых и масличных культур. В этой связи мы предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье, с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности", – сказал российский лидер.
По словам Путина, реализация этого начинания позволит защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания
"Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу", - добавил он.
ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.
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