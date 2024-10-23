https://crimea.ria.ru/20241023/zernovaya-birzha-briks-mozhet-stat-polnotsennoy-tovarnoy-birzhey--putin-1141289265.html

Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – Путин

Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – Путин - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – Путин

Зерновая биржа БРИКС позволит защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, со временем она может трансформироваться в полноценную товарную РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T13:21

2024-10-23T13:21

2024-10-23T13:21

владимир путин (политик)

брикс

саммит брикс в казани

экономика

в мире

россия

зерно

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Зерновая биржа БРИКС позволит защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, со временем она может трансформироваться в полноценную товарную биржу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, который проходит в Казани.По словам Путина, реализация этого начинания позволит защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания"Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу", - добавил он.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина Путин назвал два главных принципа расширения БРИКСБРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог

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