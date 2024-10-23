https://crimea.ria.ru/20241023/itogovaya-deklaratsiya-sammita-briks--puti-oboznachil-glavnoe-1141293088.html

Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное

Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное

Итоговая декларация саммита БРИКС определяет приоритеты в укреплении стратегического партнерства стран-участниц объединения. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T15:52

2024-10-23T15:52

2024-10-23T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Итоговая декларация саммита БРИКС определяет приоритеты в укреплении стратегического партнерства стран-участниц объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном формате.По его словам, главными итогами общей работы стало определение приоритетов в укреплении стратегического партнерства в рамках БРИКС, перспектив дальнейшего сотрудничества, где страны-участницы выступают с позиций, созвучных по большинству проблем."Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярный международной системы. У нас есть понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы", - констатировал российский лидер.Он также отметил, что Россия, как сооснователь Нового Банка Развития, выступает за дальнейшее наращивание его проектной деятельности в государствах Глобального Юга и Востока, за взаимодействие в рамках межбанковского механизма БРИКС, нацеленное на совместную поддержку социально-значимых проектов, программ регионального развития и инфраструктурного строительства. Также важной задачей является стимулирование использования национальных валют."В целом в текущем году в сотрудничестве стан БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных контактах - это хороший задел на будущее", - констатировал президент России.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным стал саммит стран БРИКС с участием глав государств, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСВлияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - ПутинДоля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), брикс, политика, экономика, в мире, оон, новости