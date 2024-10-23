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Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное
Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное
Итоговая декларация саммита БРИКС определяет приоритеты в укреплении стратегического партнерства стран-участниц объединения. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T15:52
2024-10-23T15:53
владимир путин (политик)
брикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Итоговая декларация саммита БРИКС определяет приоритеты в укреплении стратегического партнерства стран-участниц объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном формате.По его словам, главными итогами общей работы стало определение приоритетов в укреплении стратегического партнерства в рамках БРИКС, перспектив дальнейшего сотрудничества, где страны-участницы выступают с позиций, созвучных по большинству проблем."Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярный международной системы. У нас есть понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы", - констатировал российский лидер.Он также отметил, что Россия, как сооснователь Нового Банка Развития, выступает за дальнейшее наращивание его проектной деятельности в государствах Глобального Юга и Востока, за взаимодействие в рамках межбанковского механизма БРИКС, нацеленное на совместную поддержку социально-значимых проектов, программ регионального развития и инфраструктурного строительства. Также важной задачей является стимулирование использования национальных валют."В целом в текущем году в сотрудничестве стан БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных контактах - это хороший задел на будущее", - констатировал президент России.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным стал саммит стран БРИКС с участием глав государств, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСВлияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - ПутинДоля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин
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владимир путин (политик), брикс, политика, экономика, в мире, оон, новости
Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное

Путин: приоритет объединения БРИКС лежит в укреплении стратегического партнерства

15:52 23.10.2024 (обновлено: 15:53 23.10.2024)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Итоговая декларация саммита БРИКС определяет приоритеты в укреплении стратегического партнерства стран-участниц объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном формате.

"Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства БРИКС, обозначены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу… Предлагаю считать декларацию принятой, и хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН, как наш общий совместный документ", - заявил Путин.

По его словам, главными итогами общей работы стало определение приоритетов в укреплении стратегического партнерства в рамках БРИКС, перспектив дальнейшего сотрудничества, где страны-участницы выступают с позиций, созвучных по большинству проблем.
"Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярный международной системы. У нас есть понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы", - констатировал российский лидер.
Он также отметил, что Россия, как сооснователь Нового Банка Развития, выступает за дальнейшее наращивание его проектной деятельности в государствах Глобального Юга и Востока, за взаимодействие в рамках межбанковского механизма БРИКС, нацеленное на совместную поддержку социально-значимых проектов, программ регионального развития и инфраструктурного строительства. Также важной задачей является стимулирование использования национальных валют.
"В целом в текущем году в сотрудничестве стан БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных контактах - это хороший задел на будущее", - констатировал президент России.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным стал саммит стран БРИКС с участием глав государств, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.
ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.
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