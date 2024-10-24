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Интересные факты о БРИКС: все, что нужно знать

Интересные факты о БРИКС: все, что нужно знать - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Интересные факты о БРИКС: все, что нужно знать

БРИКС – это межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой. Аббревиатура создана на основе названий первых вступивших в... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T18:35

2024-10-24T18:35

2024-10-24T18:35

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саммит брикс в казани

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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. БРИКС – это межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой. Аббревиатура создана на основе названий первых вступивших в него государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Главное об истории формирования БРИКС - в инфографике РИА Новости Крым.БРИКС было создано по инициативе России в 2006 году. С тех пор количество стран-членов объединения увеличилось до девяти, и этот список ежегодно пополняется. Площадка БРИКС набирает все больше авторитета и влияния в мире.Так, общая численность населения государств БРИКС уже составляет около 3,5 миллиарда человек - это примерно 45% всех жителей планеты. Общая площадь стран БРИКС - 43,5 миллиона квадратных километров (около 26,7% мировой поверхности суши).Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности составляет около 37%, или более 28 триллионов долларов. Это больше, чем все страны G7, вместе взятые.24 октября завершается саммит глав-государств стран БРИКС в Казани. По мнению экспертов, он стал событием, которое сравнимо по значимости с основанием ООН в 1945 году. В итоговой декларации сформулированы принципы дальнейшего развития стран БРИКС и основы их стратегического партнерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в КазаниПутин оценил важность присоединения Эфиопии к БРИКСИтоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, саммит брикс в казани, политика, в мире, крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, россия, инфографика