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Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани

Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. Об этом он РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T15:18

2024-10-24T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. Об этом он заявил в Казани на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Гутерриш также призвал установить мир в секторе Газа "с незамедлительным прекращением огня, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи", а также мир в Ливане "с немедленным прекращением боевых действий и полным выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года".Генсек ООН также добавил, что все текущие конфликты в мире необходимо решать, "сохраняя приверженность ценностям Устава ООН, принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств".В своем выступлении Гутерриш также указал на неправильность ситуации, при которой развивающиеся страны не имею "представительства и голоса за столами принятия глобальных решений".В столице Татарстана в четверг состоялось пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Во встрече принимают участие лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций. Формат предполагает обсуждение важных глобальных вопросов, среди которых экономическое развитие, борьба с бедностью и терроризмом, изменение климата, поставки продовольствия. Особое внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ ПутинаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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