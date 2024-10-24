https://crimea.ria.ru/20241024/chto-skazal-gensek-oon-ob-ukraine-na-sammite-briks-v-kazani-1141316907.html
Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани
Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. Об этом он РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T15:18
2024-10-24T15:18
2024-10-24T15:19
новости
оон
антониу гутерриш
политика
украина
брикс
саммит брикс в казани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/18/1141316783_0:226:2939:1879_1920x0_80_0_0_f870a4b68374951122e364af110cf8d1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. Об этом он заявил в Казани на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Гутерриш также призвал установить мир в секторе Газа "с незамедлительным прекращением огня, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи", а также мир в Ливане "с немедленным прекращением боевых действий и полным выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года".Генсек ООН также добавил, что все текущие конфликты в мире необходимо решать, "сохраняя приверженность ценностям Устава ООН, принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств".В своем выступлении Гутерриш также указал на неправильность ситуации, при которой развивающиеся страны не имею "представительства и голоса за столами принятия глобальных решений".В столице Татарстана в четверг состоялось пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Во встрече принимают участие лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций. Формат предполагает обсуждение важных глобальных вопросов, среди которых экономическое развитие, борьба с бедностью и терроризмом, изменение климата, поставки продовольствия. Особое внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ ПутинаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваИз любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/18/1141316783_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7c608c124eb57386c1d9e20647fc566e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, оон, антониу гутерриш, политика, украина, брикс, саммит брикс в казани
Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани
Гутерриш призвал к достижению мира на Украине на основе Устава ООН и международного права
15:18 24.10.2024 (обновлено: 15:19 24.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. Об этом он заявил в Казани на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
"Нам нужен мир на Украине, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - сказал он.
Гутерриш также призвал установить мир в секторе Газа "с незамедлительным прекращением огня, немедленным и безоговорочным освобождением всех заложников, эффективной доставкой гуманитарной помощи", а также мир в Ливане "с немедленным прекращением боевых действий и полным выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года".
Генсек ООН также добавил, что все текущие конфликты в мире необходимо решать, "сохраняя приверженность ценностям Устава ООН, принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств".
В своем выступлении Гутерриш также указал на неправильность ситуации, при которой развивающиеся страны не имею "представительства и голоса за столами принятия глобальных решений".
"Это должно измениться. Мы должны укрепить и обновить механизм мира. Это включает в себя реформы, направленные на то, чтобы Совбез ООН отражал современный мир", - отметил он.
В столице Татарстана в четверг состоялось пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Во встрече принимают участие лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций. Формат предполагает обсуждение важных глобальных вопросов, среди которых экономическое развитие, борьба с бедностью и терроризмом, изменение климата, поставки продовольствия. Особое внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: