https://crimea.ria.ru/20241021/chto-pozvolit-zaklyuchit-mir-na-ukraine--otvet-lavrova-1141230838.html
Что позволит заключить мир на Украине – ответ Лаврова
Что позволит заключить мир на Украине – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Что позволит заключить мир на Украине – ответ Лаврова
Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они возможны лишь с учетом реалий на "земле". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T08:22
2024-10-21T08:22
2024-10-21T08:22
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
россия
переговоры
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они возможны лишь с учетом реалий на "земле". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "МГИМО 80", его опубликовал МИД.По словам Лаврова, Россия никогда не отказывалась от переговоров, хотя Киев и его западные партнеры пытались обмануть ее уже трижды за последние десять лет."Каждый раз, когда украинцами и их хозяевами разрушались достигнутые договоренности, Украина теряла все больше и больше территорий", – заметил Лавров.Так, в феврале 2014 года Россия поддержала договоренность между президентом Украины Виктором Януковичем и украинской оппозицией о проведении досрочных выборов, но они были нарушены, произошел госпереворот с кровавым "майданом" и Украина потеряла Крым."Если бы были выполнены договоренности, которые Россия поддержала… Украина была бы в границах 1991 года. Этого не произошло. Крым "ушел", – сказал Лавров.Второй попыткой договориться по Украине были Минские соглашения в 2015 году, нарушение которых Киевом, а также Парижем и Берлином, лишило Украину Донбасса и Новороссии по итогам начатой СВО, добавил он.В третий раз у Украины был шанс сохранить хоть какую-то государственность в апреле 2022 года, сказал Лавров. Тогда после нескольких раундов переговоров были согласованы Стамбульские договоренности, но и они были попраны Киевом – он вновь послушал Запад и не подписал уже парафированный документ.Последнее предложение внес президент России Владимир Путин в июне 2024 года, выступая в Министерстве иностранных дел, подчеркнул Лавров.По словам главы МИД, эта ситуация заключается не только в том, что происходит прямо сейчас в зоне СВО, где наступает армия России."Ситуация заключается в том, что права русскоязычного населения Украины растоптаны. Приняты законы, запрещающие образование на русском языке, СМИ, расположенные в России и работавшие на Украине, и украинские, работающие на русском. Запрещена русская культура. В Киеве отдельно выпущены нормативные акты, прекращающие любую культурную деятельность на русском языке. Это неприемлемая реальность "на земле", – заявил Лавров.Как и сохраняющееся и декларируемое Киевом и Западом намерение сделать Украину членом НАТО, все эти вещи должны быть осознаны и ликвидированы, добавил он.Но пока эти реалии игнорируют и западные партнеры, и "и некоторые из стран других регионов, выдвигающие различные инициативы". Следовательно, к переговорам, в отличие от России, противник не готов, делает вывод Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на заявления Зеленского о готовности к прекращению огня Когда закончится СВО - ответ Путина МИД России: "План победы" Зеленского - это план беды для Украины
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, россия, переговоры, политика, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они возможны лишь с учетом реалий на "земле". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма "МГИМО 80", его опубликовал МИД.
По словам Лаврова, Россия никогда не отказывалась от переговоров, хотя Киев и его западные партнеры пытались обмануть ее уже трижды за последние десять лет.
"Каждый раз, когда украинцами и их хозяевами разрушались достигнутые договоренности, Украина теряла все больше и больше территорий", – заметил Лавров.
Так, в феврале 2014 года Россия поддержала договоренность между президентом Украины Виктором Януковичем и украинской оппозицией о проведении досрочных выборов, но они были нарушены, произошел госпереворот с кровавым "майданом" и Украина потеряла Крым.
"Если бы были выполнены договоренности, которые Россия поддержала… Украина была бы в границах 1991 года. Этого не произошло. Крым "ушел", – сказал Лавров.
Второй попыткой договориться по Украине были Минские соглашения в 2015 году, нарушение которых Киевом, а также Парижем и Берлином, лишило Украину Донбасса и Новороссии по итогам начатой СВО, добавил он.
В третий раз у Украины был шанс сохранить хоть какую-то государственность в апреле 2022 года, сказал Лавров. Тогда после нескольких раундов переговоров были согласованы Стамбульские договоренности, но и они были попраны Киевом – он вновь послушал Запад и не подписал уже парафированный документ.
Последнее предложение внес президент России Владимир Путин в июне 2024 года, выступая в Министерстве иностранных дел, подчеркнул Лавров.
"Он сказал, что мы готовы к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с которой не только Республика Крым, но и ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются отныне и вовеки неотъемлемой частью территории Российской Федерации, а также ситуацию "на земле", – напомнил Лавров.
По словам главы МИД, эта ситуация заключается не только в том, что происходит прямо сейчас в зоне СВО, где наступает армия России.
"Ситуация заключается в том, что права русскоязычного населения Украины растоптаны. Приняты законы, запрещающие образование на русском языке, СМИ, расположенные в России и работавшие на Украине, и украинские, работающие на русском. Запрещена русская культура. В Киеве отдельно выпущены нормативные акты, прекращающие любую культурную деятельность на русском языке. Это неприемлемая реальность "на земле", – заявил Лавров.
Как и сохраняющееся и декларируемое Киевом и Западом намерение сделать Украину членом НАТО, все эти вещи должны быть осознаны и ликвидированы, добавил он.
Но пока эти реалии игнорируют и западные партнеры, и "и некоторые из стран других регионов, выдвигающие различные инициативы". Следовательно, к переговорам, в отличие от России, противник не готов, делает вывод Лавров.
"Это не мы отказались от Запада – он отказался от сотрудничества, принеся в жертву нереализованным амбициям на Украине даже такую сферу, как образование, культура, которые всегда объединяли людей, а не служили инструментом санкций", – подчеркнул он.
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