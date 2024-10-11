https://crimea.ria.ru/20241011/lavrov-o-novykh-zayavleniyakh-zelenskogo-nam-eto-ne-interesno-1141011058.html

Лавров ответил на заявления Зеленского о готовности к прекращению огня

Лавров ответил на заявления Зеленского о готовности к прекращению огня - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Лавров ответил на заявления Зеленского о готовности к прекращению огня

Россия последовательно придерживается целей спецоперации на Украине и не интересуется беспредметными заявлениями киевского режима. Об этом заявил глава МИД... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T10:21

2024-10-11T10:21

2024-10-11T10:51

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

владимир путин (политик)

владимир зеленский

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Россия последовательно придерживается целей спецоперации на Украине и не интересуется беспредметными заявлениями киевского режима. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите.Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ, но при этом он хочет получить от европейских властей гарантии ускоренного вступления в Евросоюз, сообщала ранее газета Corriere della Sera.Он подчеркнул, что Москва не интересуется мнением представителей киевского режима по поводу каких-либо конференций по урегулированию украинского вопроса."Я не слежу за той информацией, которую периодически озвучивают представители киевского режима разного уровня. Нам это не интересно. Наша позиция предельно четко озвучена президентом Российской Федерации 14 июня 2024 года на выступлении в Министерстве иностранных дел. Эта позиция последовательно реализуется на практике, и мы доведем дело до конца", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.Без участия России выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по-прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО, заявлял ранее президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеРоссия открыта для обсуждения нового миропорядка – Путин

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир путин (политик), владимир зеленский, политика, россия