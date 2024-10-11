Лавров ответил на заявления Зеленского о готовности к прекращению огня
Россия последовательно придерживается целей спецоперации - Лавров о заявлениях Зеленского
10:21 11.10.2024 (обновлено: 10:51 11.10.2024)
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Россия последовательно придерживается целей спецоперации на Украине и не интересуется беспредметными заявлениями киевского режима. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите.
Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания новых границ, но при этом он хочет получить от европейских властей гарантии ускоренного вступления в Евросоюз, сообщала ранее газета Corriere della Sera.
"Ежедневно, как чертик из табакерки выскакивают какие-то новости. Зеленский сказал то или это. Потом его поправил офис администрации президента. На самом деле все видно на земле. Пока мы видим, как на земле наши вооруженные силы решают поставленные задачи, а в заявлениях украинских политиков мы ничего серьезного не увидели", - прокомментировал тему Лавров.
Он подчеркнул, что Москва не интересуется мнением представителей киевского режима по поводу каких-либо конференций по урегулированию украинского вопроса.
"Я не слежу за той информацией, которую периодически озвучивают представители киевского режима разного уровня. Нам это не интересно. Наша позиция предельно четко озвучена президентом Российской Федерации 14 июня 2024 года на выступлении в Министерстве иностранных дел. Эта позиция последовательно реализуется на практике, и мы доведем дело до конца", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Без участия России выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по-прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО, заявлял ранее президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.
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