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Путин оценил важность присоединение Эфиопии к БРИКС

Путин оценил важность присоединение Эфиопии к БРИКС - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Путин оценил важность присоединение Эфиопии к БРИКС

Президент России Владимир Путин и премьер Эфиопии Абий Ахмед в среду проводят переговоры на полях саммита БРИКС в Казани, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T22:44

2024-10-23T22:44

2024-10-23T22:51

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер Эфиопии Абий Ахмед в среду проводят переговоры на полях саммита БРИКС в Казани, пишет РИА Новости.Эфиопия впервые принимает участие в саммите как полноценный участник объединения.Российский лидер добавил, что Эфиопии будет оказано содействие для гармоничной интеграции в работу объединения.При этом Путин выразил надежду, что показатели взаимной торговли России и Эфиопии будут расти."Растет товарооборот, он пока скромный по абсолютным величинам, но в целом позитивная динамика имеется: за 2023 год плюс 65%. Если мы сохраним такую же динамику в будущем, результат будет заметным. Тем более что показатели в целом пока далеки от оптимальных", - сказал президент РФ.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным стал саммит стран БРИКС с участием глав государств, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Эрдоган на переговорах в КазаниИтоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главноеПолитолог сравнил саммит БРИКС в Казани с созданием ООН в 1945 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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