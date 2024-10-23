https://crimea.ria.ru/20241023/politolog-sravnil-sammit-briks-v-kazani-s-sozdaniem-oon-v-1945-godu-1141289674.html

Политолог сравнил саммит БРИКС в Казани с созданием ООН в 1945 году

Политолог сравнил саммит БРИКС в Казани с созданием ООН в 1945 году - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Политолог сравнил саммит БРИКС в Казани с созданием ООН в 1945 году

Саммит БРИКС в Казани является беспрецедентным событием современности, которое можно сравнить лишь с созданием ООН в 1945 году. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T13:36

2024-10-23T13:36

2024-10-23T13:36

радио "спутник в крыму"

брикс

политика

экономика

мнения

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антониу гутерриш

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Саммит БРИКС в Казани является беспрецедентным событием современности, которое можно сравнить лишь с созданием ООН в 1945 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий кафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко.В современном мире происходят системные трансформации, и сегодняшний саммит БРИКС в Казани свидетельствует о том, что такого миропорядка, который существовал, уже никогда не будет, считает Шевченко.По словам эксперта, масштаб, формат, цели и средства саммита БРИКС 2024 доказывают, что "это событие беспрецедентно"."Оно может быть сравнимо разве что с созданием ООН в 1945 году", – заметил Шевченко.При этом БРИКС "не подменяет Организации Объединенных Наций и не является параллельной реальностью", акцентирует политолог. Объединение формирует новый облик будущего, заявляя, что жить в старом мире с его подменой ООН со стороны "Большой семерки" и "Большой восьмерки" под диктатом англосаксонских государств – США, Великобритании и отчасти европейских стран – новые центры силы уже не желают."Они очень недовольны тем, что ООН оказывается всего лишь площадкой для переговоров и свидетельствуют, что нужно меняться", – заметил Шевченко.При этом, по его мнению, прибытие в Казань для участия в саммите генсека ООН Антониу Гутерриша не следует рассматривать, как готовность Запада смириться с происходящим.Шевченко напомнил, что Гутерриш – не только креатура западного мира, а "португалец, представитель старой колониальной империи, частью которой когда-то было большинство стран, имеющих сегодня отношение к БРИКС"."Тут не так все просто, и нужно аккуратно смотреть, что конкретно скажет Гутерриш, с кем встретится и какую резолюцию подпишет", – прокомментировал Шевченко.В этой связи эксперт не исключил, что недовольство участием Гутерриша в саммите БРИКС, которое на официальном уровне выразила Украина в лице МИД, является лишь дипломатической игрой, цель которой подыграть ему."Я бы не стал обращать внимание на работу украинских дипломатов, которые работают в тесном переплетении с центром специальных психологических операций", – заключил он.22 октября в МИД Украины назвали решение генсека ООН Антониу Гутерриша участвовать в саммите БРИКС в Казани "неправильным выбором, которое не способствует делу мира".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС готовит колоссальный удар по США – политологГде Россия и БРИКС продолжат искать партнеров и союзников – мнениеКонфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина

https://crimea.ria.ru/20241023/vliyanie-i-avtoritet-briks-v-mirovykh-delakh-ukreplyaetsya---putin-1141282901.html

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брикс, политика, экономика, мнения, олег шевченко, россия, оон, антониу гутерриш, коллективный запад