https://crimea.ria.ru/20241022/ukraina-obidelas-na-genseka-oon-iz-za-vizita-na-sammit-briks-1141266273.html

Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКС

Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКС - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКС

Министерство иностранных дел Украины назвало "неправильным выбором" решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T15:01

2024-10-22T15:01

2024-10-22T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Украины назвало "неправильным выбором" решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.В частности, в МИД Украины попеняли генсеку за то, что он "отклонил приглашение Украины на первый глобальный саммит мира в Швейцарии", однако при этом принял приглашение президента России Владимира Путина приехать на саммит БРИКС в Казань.Во вторник в Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие 36 делегаций от стран и шесть международных организаций, из которых 22 будут представлены на высшем уровне. В их числе генсек ООН Гутерриш. Также на саммите будут присутствовать лидеры КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.Основными темами саммита станут укрепление многосторонности, финансово-экономическое взаимодействие в рамках объединения, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов. Саммит начнется вечером 22 октября с проведения неформального дружеского обеда для всех лидеров. В течение дня президент России Владимир Путин проводит целый ряд двусторонних встреч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКСБРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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