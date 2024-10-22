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Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКС - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКС
Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКС - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКС
Министерство иностранных дел Украины назвало "неправильным выбором" решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T15:01
2024-10-22T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Украины назвало "неправильным выбором" решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.В частности, в МИД Украины попеняли генсеку за то, что он "отклонил приглашение Украины на первый глобальный саммит мира в Швейцарии", однако при этом принял приглашение президента России Владимира Путина приехать на саммит БРИКС в Казань.Во вторник в Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие 36 делегаций от стран и шесть международных организаций, из которых 22 будут представлены на высшем уровне. В их числе генсек ООН Гутерриш. Также на саммите будут присутствовать лидеры КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.Основными темами саммита станут укрепление многосторонности, финансово-экономическое взаимодействие в рамках объединения, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов. Саммит начнется вечером 22 октября с проведения неформального дружеского обеда для всех лидеров. В течение дня президент России Владимир Путин проводит целый ряд двусторонних встреч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКСБРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС
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РИА Новости Крым
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антониу гутерриш, оон, брикс, новости, украина, мид украины
Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКС

МИД Украины раскритиковало генсека ООН Гутерриша из-за участия в саммите БРИКС в Казани

15:01 22.10.2024
 
© AFP 2024 / ANGELA WEISSГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AFP 2024 / ANGELA WEISS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Украины назвало "неправильным выбором" решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.
В частности, в МИД Украины попеняли генсеку за то, что он "отклонил приглашение Украины на первый глобальный саммит мира в Швейцарии", однако при этом принял приглашение президента России Владимира Путина приехать на саммит БРИКС в Казань.
"Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - считают в ведомстве.
Во вторник в Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие 36 делегаций от стран и шесть международных организаций, из которых 22 будут представлены на высшем уровне. В их числе генсек ООН Гутерриш. Также на саммите будут присутствовать лидеры КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.
Основными темами саммита станут укрепление многосторонности, финансово-экономическое взаимодействие в рамках объединения, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов. Саммит начнется вечером 22 октября с проведения неформального дружеского обеда для всех лидеров. В течение дня президент России Владимир Путин проводит целый ряд двусторонних встреч.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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