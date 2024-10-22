https://crimea.ria.ru/20241022/vsu-atakovali-park-slavy-v-aleshkakh---pogib-rabotnik-sfery-zhkkh-1141265809.html

ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ

ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ - РИА Новости Крым, 22.10.2024

ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ

Работник сферы благоустройства погиб в Алешках Херсонской области при обстреле Парка Славы, посвященного подвигу советских солдат, погибших в годы Великой... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T14:55

2024-10-22T14:55

2024-10-22T15:02

владимир сальдо

алешки

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129968611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b47e02b93d1e465fb3613b898f2e1c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Работник сферы благоустройства погиб в Алешках Херсонской области при обстреле Парка Славы, посвященного подвигу советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, по данным губернатора, травмы средней тяжести получил еще один мирный житель."Алешкинский Парк Славы посвящен храбрым советским солдатам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Однако подражателей гитлеровских фашистов это не остановило", - констатировал глава области.Мирная жительница госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области, сообщал ранее во вторник Владимир Сальдо. 19 октября при обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, ранены двое мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировалиВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителяВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина

https://crimea.ria.ru/20241022/75-udarov-za-sutki-v-aleshkakh-ranena-i-kontuzhena-mirnaya-zhitelnitsa-1141259140.html

алешки

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, алешки, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область