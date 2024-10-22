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ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ
ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ - РИА Новости Крым, 22.10.2024
ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ
Работник сферы благоустройства погиб в Алешках Херсонской области при обстреле Парка Славы, посвященного подвигу советских солдат, погибших в годы Великой... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T14:55
2024-10-22T15:02
владимир сальдо
алешки
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Работник сферы благоустройства погиб в Алешках Херсонской области при обстреле Парка Славы, посвященного подвигу советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, по данным губернатора, травмы средней тяжести получил еще один мирный житель."Алешкинский Парк Славы посвящен храбрым советским солдатам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Однако подражателей гитлеровских фашистов это не остановило", - констатировал глава области.Мирная жительница госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области, сообщал ранее во вторник Владимир Сальдо. 19 октября при обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, ранены двое мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировалиВСУ атаковали Херсонскую область – ранены два мирных жителяВСУ вновь обстреляли Новую Каховку: трагически погибла женщина
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владимир сальдо, алешки, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область
ВСУ атаковали Парк Славы в Алешках - погиб работник сферы ЖКХ

Работник сферы ЖКХ погиб в Алешках при ударе ВСУ по Парку Славы - Сальдо

14:55 22.10.2024 (обновлено: 15:02 22.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки Херсонской области
Город Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Работник сферы благоустройства погиб в Алешках Херсонской области при обстреле Парка Славы, посвященного подвигу советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня около 10:30 утра киевские боевики обстреляли Парк Славы в Алешках. В результате акта агрессии со стороны террористов Зеленского погиб местный сотрудник ЖКХ, трудившийся над благоустройством города", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным губернатора, травмы средней тяжести получил еще один мирный житель.
"Алешкинский Парк Славы посвящен храбрым советским солдатам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Однако подражателей гитлеровских фашистов это не остановило", - констатировал глава области.
Мирная жительница госпитализирована с ранениями после обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области, сообщал ранее во вторник Владимир Сальдо. 19 октября при обстреле боевиками ВСУ города Алешки в Херсонской области погиб пожилой мужчина, ранены двое мирных жителей.
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